Solange dément les rumeurs de rencontres courantes

Solange remet les pendules à l’heure sur sa vie amoureuse.

La nouvelle chanteuse célibataire a récemment déclenché des rumeurs d’amour avec Common après que les deux ont été vues lors de la célébration inaugurale du prix Lena Horne pour les artistes créant un impact social à l’hôtel de ville de New York la semaine dernière. Une image qui semble être Photoshopped a fait surface en ligne montrant Common comme sa date. Mais alors que les deux étaient présents, ils ne se sont pas réunis.

Au milieu des rumeurs de romance, Solange est allée sur Instagram pour les nier apparemment à sa manière subtile en publiant une capture d’écran de la vidéo du morceau de David G en 2009 intitulée “Lying On Me”.

Son représentant a également publié une déclaration concernant la spéculation. «Solange et Common ne se voient pas. Les deux artistes ont assisté à l’événement du prix Lena Horne simplement pour honorer l’héritage de Lena Horne », a indiqué le communiqué (via SOHH).

MISE À JOUR: Le camp de Solange répond aux rumeurs de rencontres courantes: «Solange et Common ne se voient pas. Les deux artistes ont assisté à l’événement du prix Lena Horne simplement pour honorer l’héritage de Lena Horne. » pic.twitter.com/9ici8pu0Vf

– SOHH (@sohh) 4 mars 2020

Solange a été honorée pour son activisme social lors de la cérémonie de remise du prix Lena Horne de vendredi. «À partir de 12 ans, elle était militante», a expliqué sa mère, Tina Knowles-Lawson. «Elle a lancé une pétition à son école pour se débarrasser d’un enseignant qui était terrible. J’étais très fière d’elle.”

En novembre, Solange a annoncé sa séparation d’avec Alan Ferguson, son mari de cinq ans. «Au début de cette année, nous nous sommes séparés et nous nous sommes séparés, (et ce n’est pas du tout une affaire de corps 😭) Je trouve nécessaire de protéger le caractère sacré de ma vérité personnelle et de vivre pleinement comme je l’ai déjà fait et je continuerai à le faire », a-t-elle écrit sur Instagram.

À la fin de l’année dernière, Common a déclenché des rumeurs d’amour avec Tiffany Haddish après sa séparation d’avocat et d’avocat politique Angela Rye.

