Solange écrase les rumeurs de rencontres courantes

Solange ne l’a pas avec les rumeurs de rencontres communes.



Solange Knowles et l’artiste hip-hop de Chicago, Common, ne sortent pas ensemble selon le chanteur / compositeur de 33 ans. Vendredi dernier (29 février), les deux parties ont assisté à la cérémonie inaugurale de remise du prix Lena Horne pour les artistes créant un impact social, à laquelle Mme Knowles a été la première récipiendaire du prix pour son activisme social. Après qu’une photo photoshoppée de Solange et Common ait fait surface sur Internet, elle a déclenché des rumeurs de rencontres qui ont finalement forcé le chanteur d ‘”Almeda” à se manifester et à clarifier l’air de leur relation présumée.

Jason Mendez / .

Solange Knowles a profité de son histoire Instagram pour laisser un message énigmatique niant qu’elle et Common sortaient avec une photo d’écran du single de rue de David G “Lying On Me”. Plus tard, la représentation du chanteur / compositeur a contacté SOHH dénonçant publiquement toute implication romantique avec le rappeur de “Fifth Story”, déclarant:

“Solange et Common ne se voient pas. Les deux artistes ont assisté à l’événement du prix Lena Horne simplement pour honorer l’héritage de Lena Horne.”

En novembre 2019, Solange a révélé qu’elle se séparait de son mari, Alan Ferguson, après cinq ans de mariage. Dans une publication Instagram, Solange a annoncé sa rupture avec son ex-mari à ses millions de followers en écrivant:

“Au début de cette année, nous nous sommes séparés et nous nous sommes séparés (et ce n’est pas l’affaire de personne) je trouve nécessaire de protéger le caractère sacré de ma vérité personnelle et de vivre pleinement comme je l’ai fait auparavant et je continuerai de le faire. “

En décembre, Angela Rye a annoncé qu’elle et Common avaient rompu après avoir déclaré qu’il ne voulait pas avoir d’enfants avec l’analyste politique. Au cours des derniers mois, Common a été vue devenir très confortable avec Tiffany Haddish tandis que la vie amoureuse de Solange reste un mystère de l’extérieur. Solange a récemment célébré le premier anniversaire de son album acclamé par la critique, When I Get Home (2019) de libérant un tout nouveau merch. Découvrez les offres groupées du chanteur dans la publication Instagram ci-dessous.

.