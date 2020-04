‘Solo: A Star Wars Story’ quittant Netflix en juillet 2020

Le dernier titre de Star Wars sur Netflix devrait quitter le service et laisser Netflix vide de tout contenu Star Wars en juillet 2020. Voici quand Solo: A Star Wars Story quittera Netflix pour Disney +.

Au cas où vous ne seriez pas au courant, Netflix a eu un accord de sortie théâtrale avec Disney entre 2016 et le début de 2019. Tous les films sortis pendant cette période arriveraient sur Netflix dans la première fenêtre et resteraient sur le service pendant un an et demi.

Solo: A Star Wars Story est arrivé sur Netflix en janvier 2019 et est donc devrait quitter Netflix aux États-Unis et au Canada le 9 juillet 2020.

Le film nous voit transporté dans l’un des premiers romans de Han Solo où il rencontre Chewbacca et Lando. Le film a été réalisé par Ron Howard (qui dirigera bientôt Hillbilly Elegy de Netflix) et a obtenu de bons résultats auprès des critiques avec 62 sur Metacritic et 6,9 sur IMDb.

Solo n’était pas un film parfait et a subi de nombreux revers tout au long de son développement et a continué à être relativement infructueux au box-office.

Une fois que Solo: A Star Wars Story quitte Netflix, cela signifiera la fin du contenu de Star Wars sur Netflix. Comme nous l’avons catalogué au fil des ans, il n’y a pas grand-chose de toute façon avec The Clone Wars, Rogue One (supprimé en janvier 2019), Episode 8 (supprimé en décembre 2019) et Solo étant les seuls titres à avoir jamais été sur Netflix. Cependant, de nombreuses autres régions en dehors des États-Unis ont bénéficié de beaucoup plus de contenu Star Wars, mais avec Disney +, cela a fermé la porte.

Bien sûr, cela ne signifie pas la fin complète de Disney sur Netflix. Il y a encore beaucoup de titres disponibles, y compris certains des titres 2016-2019 qui sont arrivés. Mary Poppins Returns sera le dernier film à partir et ce n’est qu’en janvier 2021. Netflix semble également recevoir du contenu de deuxième fenêtre de Disney.

Solo vous manquera-t-il une fois qu’il aura quitté Netflix? Êtes-vous déjà abonné à Disney +? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.