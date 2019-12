Someonbe Broke "P.T." Encore une fois pour montrer l'emplacement de Endgame

Tu sais quand tu joues P.T., et à la fin, il se transforme en remorque pour Silent Hills? Quelqu'un a réussi à pénétrer dans cette zone. Il y a juste une semaine, nous parlions de quelqu'un qui casse P.T. pour révéler que vous jouez réellement en tant que rendu Norman Reedus. Définir une nouvelle barre pour les gens à effacer quand il s'agit de trouver des secrets dans cette démo. Quelques jours plus tard, quelqu'un a non seulement franchi la barre, mais il l'a également relevée.

La vidéo ci-dessous vient de Lance McDonald, qui montre quelque chose qu'aucun de nous n'attendait. La zone dans laquelle vous voyez Reedus entrer pendant la bande-annonce de la fin du jeu. Nous avons simplement supposé que pour cette partie du jeu, c'était ce que c'était: une bande-annonce. Rien de plus. Il s'avère que cela a été rendu dans la PS4 dans le cadre du jeu après avoir quitté la maison. Par conséquent, pourquoi vous ressemblez à Reedus dans la démo, c'est parce qu'ils avaient besoin de le rendre pour que la cinématique de fin fonctionne. Une petite ruse dans le codage a aidé à relier la salle d'ouverture de la démo à la dernière zone du jeu, et vous avez cette rue. Super flippant de voir ce qui est essentiellement un environnement créé sans rien se passer, mais c'est le but de Silent Hills en tous cas. Prendre plaisir!

[intégré] https://www.youtube.com/watch?v=DHLPRrPXaPo [/ intégré]

