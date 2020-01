Son Le fils de Violeta Isfel fait pleurer l’actrice

Violeta Isfel et son fils Omar

L’actrice a répondu à une série de questions que son fils lui a posées sur sa chaîne YouTube.

Violeta Isfel a été émue aux larmes par une question posée par son fils Omar, lors d’une session de questions et réponses sur sa chaîne YouTube.

L’actrice a participé à la chaîne de son fils Omar Isfel, qui a posé à sa mère une question qui l’a émue aux larmes. Le jeune homme lui a demandé: “Comment serait ta vie si tu ne m’avais pas eu?” Violeta a répondu: “Je vais pleurer, je ne peux pas imaginer, je ne pouvais pas, il n’y a pas moyen, parce que grâce à cet enfant, j’ai pu avoir un sens de ma vie.” assez important, peut-être que je ne serais pas parti où j’étais, peut-être que je n’ai pas cultivé ce que j’ai grandi en tant que personne. Il était très immature à bien des égards. La plus grande force et le moteur de ma vie s’appelle Omar, ma vie serait un peu chaotique, donc je préfère ne pas penser à ce que serait ma vie sans toi. »

Violeta Isfel est l’une des actrices qui ont connu la maternité très jeune, car elle a eu son fils à l’âge de 17 ans: «Je savais très jeune que je voulais être mère et quand j’ai eu l’occasion le jour où je l’ai su , J’étais la plus heureuse, je pleurais, j’étais très excitée, avoir été maman est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie, car grâce à cela j’ai accompli beaucoup de choses. »