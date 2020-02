Son mari l’appelait «Grasse et laide». Elle l’a quitté et a perdu du poids pour lui donner une leçon.

La meilleure vengeance est de faire voir à quelqu’un que vous avez tort.

Liz Kerslake était mariée à un homme qui la traitait mal et ne la laissait pas l’insulter pour son excès de poids. Alors Liz a décidé d’arrêter.

Pendant son divorce, elle a rencontré Nick, son mari actuel. Nick est tombé amoureux d’elle malgré le fait qu’à cette époque, Liz n’était pas à son meilleur. Il l’a toujours bien traitée et ne l’a jamais insultée comme son mari précédent.

Peut-être comme récompense pour Nick et pour avoir travaillé davantage sur son estime de soi, Liz a commencé un régime et s’est inscrite à un programme de perte de poids. Sa détermination était si grande qu’il a perdu 10 tailles et pesait bientôt environ 60 kilos.

Liz a fait une rechute lorsqu’elle a commencé à perdre des kilos, puis à reprendre du poids, c’est alors que Nick lui a proposé. Elle a accepté, là, elle a finalement décidé de perdre du poids une fois pour toutes, afin de ne pas avoir l’air “Fat and Ugly” comme il a appelé son premier mari. Le jour de votre mariage.

Elle est revenue au régime qu’elle avait et après deux ans d’épouser Nick, elle est toujours en forme. Elle a révélé que Nick l’encourageait toujours même quand elle se considérait comme “laide” et c’est pourquoi elle veut toujours être incroyable pour l’homme qui l’a toujours soutenue.

Partagez cette histoire pour encourager plus de gens à prendre l’initiative de rester en forme pour eux et pour que personne ne se sente mal.

