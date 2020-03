Sondage «Riverdale»: Betty avec Jughead ou Archie? Bughead, Barchie

HISTOIRES CONNEXES

Riverdale ne diffusera pas un autre nouvel épisode avant le 8 avril (et nous sommes tous coincés à l’intérieur avec rien de mieux à faire), nous avons donc ici à TVLine eu beaucoup de temps pour contempler un certain triangle amoureux émergeant.

Oui, Betty sort avec Jughead depuis le début de la saison 1, et ils sont restés ensemble par le biais de papas tueurs en série et de sectes meurtrières. (Ils ont même simulé la mort de Jughead ensemble. Si ce n’est pas le véritable amour, qu’est-ce que c’est?) Mais un scintillement de doute est entré en scène lorsque Betty a fait semblant de tomber amoureux de son vieux copain Archie alors que Jughead était «mort». Betty et Archie se sont même embrassées et se sont tenues la main pour vendre la ruse … mais comme Cheryl l’a remarqué, il y avait aussi de vraies étincelles entre elles, et Betty et Archie semblaient considérer sérieusement l’idée d’être plus que de simples amis.

Alors, qui est le meilleur match pour Betty: Jughead ou Archie? Permettez-nous de faire un cas rapide pour chaque prétendant avant de prendre votre décision:

AFFAIRE POUR «BUGHEAD» | La romance de Betty et Jughead est la fondation solide comme le roc sur laquelle tout le reste de Riverdale repose. Ils sont le couple le plus cohérent de cette émission … y compris tous les parents. Ils sont un décalage classique – c’est un animal de compagnie de professeur boutonné; c’est un mécontent sarcastique – mais ils se comprennent profondément et acceptent les défauts de l’autre. Avec tous les trucs fous dont leur relation a déjà survécu, vous pensez qu’ils vont laisser une rousse musclée ruiner leur bonheur pour toujours? (De plus, Archie n’est-il pas encore avec Veronica? Bonjour?)

AFFAIRE POUR «BARCHIE» | Betty pourrait aimer Jughead maintenant… mais elle a toujours été amoureuse d’Archie. Elle a envie de lui depuis qu’ils sont enfants, et il semble plus à l’aise avec elle qu’il ne l’a jamais été avec Veronica. (Regardez la façon dont ils se sont liés de leur chagrin commun après que son père a été tué et que son père a été enfermé derrière les barreaux pour la vie.) Archie n’a jamais été un bon partenaire dans le monde de grande classe de Ronnie, et peut-être qu’il a fallu ces autres lycées relations pour que Betty et Archie se rendent compte que ce dont ils ont vraiment besoin est l’un de l’autre. (Et vous avez vu le même échange de texte coquin que nous avons fait, non?)

Très bien, fans de Riverdale: maintenant c’est votre tour. Votez dans notre sondage ci-dessous et dites-nous quel gars vous pensez que Betty devrait se retrouver, puis appuyez sur les commentaires pour défendre votre choix. (Et rappelez-vous: nous sommes au milieu d’une crise sanitaire mondiale, alors soyons tous aimables et courtois les uns envers les autres, d’accord?)