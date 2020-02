Song Kang-ho dirigera la déclaration d’urgence de l’Airborne Action Ensemble

Song Kang-ho à la tête de la déclaration d’urgence de l’ensemble d’action aéroportée

Après son dernier projet vedette Parasite ramené à la maison quatre Oscars il y a quelques semaines, Song Kang-ho a trouvé son prochain film sous la forme de l’actionneur aéroporté Déclaration d’urgence, dans lequel il dirigera une distribution d’ensemble qui comprend également Jeon Do-yeon (La femme de chambre) et Lee Byung-hun (Terminator: Genisys), selon Variety.

Le film, écrit et réalisé par Han Jae-rim (Le roi), est décrit comme un «blockbuster aéroporté sur un aéronef contraint de déclarer une urgence lorsqu’un incident terroriste sans précédent se produit en vol.“

Jeon est surtout connue pour sa performance dans le drame de 2007 Soleil secret, pour lequel elle a remporté le prix du meilleur acteur à Cannes, et est également connue pour avoir joué dans Scandale inconnu et La femme de chambre. Lee a trouvé une carrière réussie aux États-Unis et à l’étranger, avec des succès tels que Le bon, le mauvais, l’étrange aux côtés de Song, J’ai vu le diable, les deux premiers GI Joe films chez Paramount et Antoine Fuqua The Magnificent Seven refaire.

La chanson est devenue l’un des visages du cinéma coréen depuis près de 20 ans maintenant, mettant en vedette tout dans la comédie de lutte The Foul King au thriller d’action Sympathie pour M. Vengeance, le drame d’horreur La soif et occidental Le bon, le mauvais, l’étrange. En 2003, il a joué dans sa première collaboration avec Bong Joon-ho dans le thriller policier Souvenirs de meurtre, ce qui conduirait à jouer dans le film d’horreur monstre acclamé L’hôte, l’acteur de science-fiction à succès Snowpiercer et le lauréat d’un Oscar Parasite.

Showbox gère les préventes du projet et l’ouvrira aux distributeurs sur le marché européen du film cette semaine. Le studio représente également un drame catastrophe Sinkhole, drame fantastique Notre saison, comédie d’action Les vacances d’or et le drame d’espionnage mettant en vedette Lee L’homme debout à côté.

Déclaration d’urgence est actuellement en pré-production et prévoit une sortie en fin d’année.

(Crédit photo: Backgrid Images)