Sonia Martínez donne les clés de l’avenir d’Atresmedia et Atresplayer Premium

La fiction espagnole est en train de changer, et elle le fait dans tous les sens. D’une part, le volume de production a considérablement augmenté avec l’arrivée de nouvelles plateformes et l’expansion de l’activité des groupes de communication déjà consolidés dans notre pays. Autre, le type de fiction qui se fait en Espagne a également été diversifié et en parallèle le mode de visionnement est en constante évolution. Beaucoup pensent que la fiction en diffusion linéaire est morte et qu’aujourd’hui il y a peu de productions qui obtiennent de bonnes données dans ce type de diffusion. Il semble que le spectateur change et préfère regarder n’importe quel type de série quand et où il veut, sans avoir besoin de le faire en prime time diffusé avec de la publicité.

Sonia Martínez

N’y a-t-il pas d’avenir pour les séries temporelles de grande écoute? FormulaTV et d’autres médias ont pu réfléchir à ce sujet avec Sonia Martínez, chef de la fiction chez Atresmedia, et Daniel Écija, créateur de «The fence». Lors d’une réunion organisée avec les médias lors de la présentation de la fiction que Atresplayer Premium diffuse tous les dimanches et Antena 3 sera diffusée tout au long du premier semestre de 2020, les deux ont voulu faire le point sur l’état actuel de la fiction espagnole et ont réfléchi aux changements que l’industrie connaît aujourd’hui. Comment pouvons-nous inverser la tendance négative subie par de nombreuses publications de fiction? Pourquoi la série ne fonctionne-t-elle pas aussi bien qu’avant?Sommes-nous confrontés à une crise dans la série espagnole?

De nouvelles formes de consommation de fiction

Sonia Martínez est clair que “Il est absurde de nier l’évidence. Ce serait quelque peu inintelligent”, et reconnaît donc bien sûr “qu’il y a une crise de la fiction en plein air, pas à la télévision en plein air”.. La directive indique clairement qu ‘”il s’agit de deux choses totalement différentes” et pense que “cela a probablement à voir avec l’arrivée des plates-formes et l’apprentissage que le spectateur fait lorsqu’il s’agit de consommer autrement”. De cette façon, Martínez pense que, alors qu’avant “des rendez-vous ont été imposés” maintenant “chacun a son agenda personnel de rencontres de fiction”. Malgré cela, la directive est très claire: “il y a encore un moyen pour le spectateur de revenir à la fiction en plein air (…) il en sera probablement autrement (…) nous devrons faire des propositions différentes, plutôt que de le faire avec le collectif (…) car la consommation de fiction devient une consommation individuelle et personnelle“.

Daniel Écija

“La fiction est la littérature du 21ème siècle”

Le chef de la fiction d’Atresmedia estime que désormais le spectateur est celui qui organise son programme de visionnage, qui peut même être différent de celui de son partenaire: “Si vous vivez avec votre partenaire et qu’il y a des moments où vous ne correspondez pas, vous pouvez voir quelque chose sur votre ordinateur et l’autre personne sur la tablette ou sur le téléviseur”. Martínez compare cette forme de fiction à la littérature: “Avant, vous vous couchiez, vous lisiez un livre et lisiez individuellement. Maintenant, les gens vont au lit avec une tablette pour regarder des séries (…) la fiction est devenue en quelque sorte la littérature du 21e siècle et c’est dommage car les gens arrêtent de lire. ” Il est clair que “Il faut pouvoir profiter de la série du collectif (…) et il faut faire beaucoup pour voir les genres ou le type de propositions”. C’est un travail qui prend beaucoup de temps et c’est pourquoi Sonia Martínez précise que “ce n’est pas quelque chose qui sera pour demain parce que dans la fiction, vous travaillez toujours sur le long terme, mais nous avons un merveilleux défi”.

La stratégie avec Atresplayer Premium

Cela ne signifie pas du tout faire des séries plus commerciales, cela signifie créer une fiction qui encourage les téléspectateurs à “vouloir partager le visionnement avec quelqu’un (…) créant le besoin pour le public de vivre l’épisode en direct, de commenter et de l’apprécier avec quelqu’un (…) parce que cela vous nourrit l’esprit (…) mais pour l’obtenir, vous avez besoin d’apprentissage, d’erreur d’essai et d’échec-succès. “C’est une sorte de fiction qui est complétée par le premier pari sur la fiction de plate-forme, comme Atresmedia le fait dans Atresplayer Premium, comme l’explique Sonia Martínez elle-même. Et le grand engagement du groupe sur ce type de contenu sur sa plateforme de paiement est indéniable. “Vous ne pouvez pas rester en dehors de l’entreprise où elle va (…) vous devez faire le pari et nous nous sommes clairement engagés dans la fiction parce que c’était la nôtre, c’était notre drapeau en tant que groupe et nous ne voulions pas arrêter d’être là (…) avec Atresplayer Premium, ce qui a été fait, c’est de continuer avec la fiction en tant que vaisseau amiral. ”

‘La clôture’

Et pour réussir cet ensemble et réussir, nous devons créer et lancer de nouvelles productions et c’est précisément ce qui a été fait avec ‘The fence’, une série née après des années de travail par Good Mood et Atresmedia. Bien qu’elle soit définie comme une dystopie qui nous place en Espagne en 2055, elle finit par avoir un complot pas si éloigné de ce qui se passe aujourd’hui dans notre pays et le fait d’un point de vue humain, émotionnel, personnel et personnel. intime, et c’est que comme le reflète Écija, une partie du succès de la fiction en nous n’est que cela, l’émotion. Et oui, c’est ainsi que “ la clôture ” est devenue ce qu’elle est aujourd’hui.

Quelque chose de fondamental: les sentiments

“Sonia et moi nous sommes assis et avons commencé à parler (…) Elle a un look tactique et stratégique. Il sait où il veut aller, et ensemble, nous parlons de la façon dont il voulait qu’Antena 3 soit d’un an et demi plus tard en ce qui concerne la fiction “, explique-t-il, avant de dire que malgré cela, l’important a fini par être la partie la plus émotionnelle de la production.” A partir de là, nous avons commencé à soulever des choses, à essayer de créer quelque chose qui sort de votre ventre (…) parce que la tactique et la stratégie sont très bonnes et nécessaires mais alors il faut le ressentir, le vivre et avoir cette vocation de vouloir faire un voyage avec le spectateur. étant cela pour le spectateur, “la série vous dit quelque chose (…) que voir le chapitre vous dit quelque chose. C’est bon ou mauvais, mais cela ne vous laisse pas indifférent puisque l’indifférence est la pire et oui, les criques ‘The fence’ pour bien des choses“Le conseil d’administration estime que cette série finit par transférer le spectateur” pour l’environnement, pour l’empathie qui se crée en voyant les choses qui se passent et pour se faire à partir de l’émotion (…) parce que nous n’essayons pas de faire une sorte d’analyse politique“.

‘La clôture’

Et maintenant quoi?

Excite, ne laisse pas indifférent et fais un pas en avant. Ce sont quelques-unes des clés de la stratégie de fiction menée dans Atresmedia par Sonia Martínez, qui est très claire que l’avenir de la diffusion de séries en ligne doit passer par la création de ce rendez-vous avec un téléspectateur, qui doit se joindre devant la télévision Pour profiter de l’expérience. Parce que les habitudes ont changé, le mode de production aussi mais le succès de la fiction nationale est toujours là. De nombreuses plateformes de streaming aimeraient rassembler le même nombre de téléspectateurs qu’une série d’Antena 3 ou Telecinco Vous pouvez demander au public d’ajouter linéaire, plate-forme, différé et Web. Le défi maintenant? Faites en sorte que le téléspectateur soit accroché à la diffusion aux heures de grande écoute, retombez amoureux car cela se fait avec les espaces de divertissement.

