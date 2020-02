Sonic, Call of the Wild, Brahms – / Film

Un autre week-end nous a abandonnés aux horreurs de la semaine de travail, ce qui signifie qu’il est temps de regarder en arrière au box-office du week-end. Ce fut un autre bon week-end pour cette menace bleue Sonic l’hérisson, car le film de jeu vidéo est resté au top. Harrison Ford et son ami chien de bande dessinée sont arrivés au numéro deux avec Appel de la nature – un film qui a surperformé. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de Brahms: le garçon 2, alors que la suite d’horreur arrivait au numéro quatre. Mais Brahms n’avait pas le gros budget comme Call of the Wild, et atteindra probablement son équilibre.

Félicitations à Sonic the Hedgehog, un film dont le public ne peut tout simplement pas en avoir assez. Le film s’est terminé le week-end à 26,3 millions de dollars – mais il y avait une concurrence étonnamment serrée. The Call of the Wild, le film dans lequel Harrison Ford traîne avec un chien de bande dessinée, a eu un week-end d’ouverture solide – ouverture à 25 millions de dollars. C’est bien au-dessus des attentes, ce qui a fait que le film a atteint quelque 17 millions de dollars. Cependant, il y a un hic: The Call of the Wild a un gros budget, soi-disant 125 millions de dollars. C’est bien plus que Sonic, qui a coûté entre 81 et 95 millions de dollars, même si vous prenez en compte les effets supplémentaires nécessaires pour corriger la conception originale et horrible de Sonic. En d’autres termes, même s’il a fait mieux que prévu, Call of the Wild a toujours une pâte en montée.

Mais bon, voici une vidéo de Harrison Ford jouant avec de vrais chiens.

Ailleurs dans les terrains du box-office, Oiseaux de proie (ou Harley Quinn: Birds of Prey) est arrivé au troisième rang et, selon Forbes, il a perdu 700 théâtres et perdu 59%, ce qui ne fera pas grand-chose pour aider le récit de «l’échec du box-office» qui a malheureusement recadré- autour du film.

Brahms: The Boy 2. La suite d’horreur a également rapporté 6 millions de dollars, ce qui est plus ou moins ce qu’elle était censée faire. Il a fallu 2,22 millions de dollars à l’étranger, ce qui porte son total mondial à 8,22 millions de dollars. Brahms a coûté environ 10 millions de dollars à fabriquer, donc tout ira bien, tout bien considéré. Ce qui signifie que quelqu’un verra probablement The Boy 3 à un moment donné.

Cette semaine voit la sortie de The Invisible Man, qui devrait faire assez bien – il pourrait même mettre Sonic hors de la première place. Nous verrons. En attendant, voici les 10 meilleurs films au box-office en ce moment.

1. Sonic le hérisson

2. L’appel de la nature

3. Oiseaux de proie

4. Brahms: le garçon 2

5. Bad Boys For Life

6. 1917

7. Fantasy Island

8. Parasite

9. Jumanji: le niveau suivant

10. La photographie

