Sonic continue de briser les casiers en battant The Call of the Wild

Sonic continue de casser les guichets en battant The Call of the Wild | AP

Le film de jeu vidéo “Sonic: The Hedgehog” est à nouveau au sommet avec une collection de plus de 26 millions de dollars sur son deuxième week-end battant “L’appel de la nature“.

Ce deuxième film s’est avéré être la deuxième place au box-office avec plus de 24 millions de dollars, selon les estimations de l’étude.

Ce fut certainement une affaire proche pour les deux films dépasser les attentes et les doutes que vous aviez sur les dessins de personnages.

Comme vous vous en souviendrez, adaptation de jeux vidéo de Sega a reçu des milliers de taquineries et de critiques après sa première bande-annonce l’année dernière, mais après tout et une cure de jouvence du personnage principal, le film a maintenant passé deux semaines dans les salles et a soulevé plus de 200 millions de dollars dans le monde.

Tandis que “L’appel de la nature“Il a également reçu de nombreux critique pour la conception d’images du chien puisque dans les dernières adaptations du roman de vraies ont été utilisées, mais les cinéphiles lui ont fait gagner la deuxième place ce week-end.

Pour “Call of the Wild” avant le week-end, les estimations étaient partout, aussi bas que 10 millions pour le week-end, certains ont dit qu’il pourrait être de 15, voire 20 “, a déclaré Paul, analyste des médias chez Comscore

En troisième lieu, le film a été trouvé “Harley Quinn: Oiseaux de proie“dans sa troisième semaine, mais avec juste augmentation 7 millions de dollars.

Une autre sortie cette semaine était “Brahms: le garçon II“, avec Katie Holmes, étant à la quatrième place avec juste 5,9 millions de dollars.

Cette 2020 semble briser tendance avec les films de famille qui prospèrent dans les premières semaines de l’année.

Les films classés PG sont plus à l’abri des critiques et concernent davantage le public. Si un enfant veut aller voir un film, il ira le voir », a-t-il dit.

Le meilleur gagnant de film, “Parasites“il a continué à gagner au box-office malgré les moqueries du président Donald Trump, soulevant 3,2 millions de dollars.

Voici la liste des films et collections de cette semaine:

1. “Sonic le hérisson“, 26,3 millions (38,3 millions de dollars internationaux).

2. “L’appel de la nature», 24,8 millions de dollars (15,4 millions internationaux).

3. “Harley Quinn: Oiseaux de proie“, 7 millions de dollars (10 millions internationaux).

4. “Brahms: le garçon II“, 5,9 millions de dollars (2,2 millions de dollars internationaux).

5. “Bad Boys for Life“, 5,86 millions de dollars (8,1 millions de dollars internationaux).

6. “1917“, 4,4 millions de dollars (9,4 millions de dollars internationaux).

7. “L’île fantastique de Blumhouse“, 4,2 millions de dollars (3,9 millions de dollars internationaux).

8. “Parasite“, 3,1 millions de dollars (8,9 millions de dollars internationaux).

9. “Jumanji: le niveau suivant“, 3 millions de dollars (1,3 million de dollars internationaux).

10. “La photographie“, 2,8 millions de dollars.

