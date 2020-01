Sonic et Wiz Khalifa dansent en 16 bits dans la vidéo Sonic

Sonic aime Wiz Khalifa. La preuve en est qu’il a demandé en personne de faire le thème de son film Sonic the Hedgehog. Et profitant de l’occasion, Wiz Khalifa a invité ses amis à jouer à un jeu dans sa Sega Genesis. Nous voyons cela et plus encore dans le nouveau clip du film d’action en direct de Sonic.

La chanson thème de Sonic the Hedgehog s’appelle Speed ​​me up et est interprétée par Wiz Khalifa, Ty Dolla $ ign, Lil Yachty et Swedish the Child. En plus d’anticiper certaines scènes du film, cela nous montre une grande animation de style 16 bits de chanteurs, hérisson bleu et même Dr. Robotnik.

La musique n’est pas mal non plus, surtout ce refrain “Alors je cours …” Mais assez de mots, mieux vaut regarder la vidéo:

Vous pouvez également trouver Accélérez-moi sur Spotify, Apple Music, Google Play et Deezer.

Sonic the Hedgehog sortira en salles le 14 février 2020.

