Sonic Star Jim Carrey compare Batman Forever Villain au Dr Robotnik

Sonic, la star du hérisson, Jim Carrey, a comparé le méchant Dr Robotnik à sa version du Riddler dans Batman Forever.

Lorsque Sonic the Hedgehog sortira en salles le mois prochain, le héros titulaire affrontera son infâme adversaire, le Dr Robotnik. L’acteur Jim Carrey incarne le méchant classique de Sonic, dont l’expérience en jouant aux antagonistes comprend un rôle de Riddler dans Batman Forever de Joel Schumacher.

Bien que Batman Forever n’ait pas été bien reçu à sa sortie, certains ont comparé favorablement les performances maniaques de Jim Carry en tant que Riddler à la représentation de Frank Gorshin du génie maléfique. Lors d’une interview avec ComicBook.com, Jim Carrey a noté les similitudes entre le Riddler sauvage de Batman Forever et sa vision du Dr Robotnik:

“Eh bien, je pense que je pense qu’ils tournent tous les deux. Ils tournent tous les deux dans l’arbre de la connaissance. Ils sautent de branche en branche et tombent occasionnellement. Je ne mettrais pas l’un contre l’autre. Je pense que ce serait une super équipe. Mais vous savez, c’est comme Robotnik et chaque super méchant vient essentiellement d’un lieu de négligence avec un sentiment d’absolue valeur qui se manifeste dans de magnifiques créations conçues pour contrôler le monde, mettre leur marque sur tout le monde, et peut-être même pénétrer à l’intérieur votre circulation sanguine avec de la nanotechnologie à l’occasion. “

Le Riddler reviendra bientôt sur grand écran dans The Batman de Matt Reeves avec Paul Dano dans le rôle. Les détails sur le rôle que le Ridler jouera dans The Batman sont étroitement surveillés, bien qu’il puisse probablement être sûr de supposer que la prise de Paul Dano sur le personnage sera relativement plus sérieuse que celle de Jim Carrey. Batman Forever était la seule sortie de Jim Carrey en tant que Riddler.

Que pensez-vous du fait que le Dr Robotnik soit comparé au Riddler de Jim Carrey de Batman Forever? Faites-nous part de vos réflexions sur la comparaison avec le méchant de Batman ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Sonic the Hedgehog de Jim Carrey:

SONIC THE HEDGEHOG est une comédie d’aventure en direct basée sur la franchise mondiale de jeux vidéo à succès de Sega qui se concentre sur le tristement célèbre hérisson bleu vif. Le film suit les (mauvaises) aventures de Sonic alors qu’il parcourt les complexités de la vie sur Terre avec son tout nouveau – humain – meilleur ami Tom Wachowski (James Marsden). Sonic et Tom unissent leurs forces pour essayer d’empêcher le méchant Dr Robotnik (Jim Carrey) de capturer Sonic et d’utiliser ses immenses pouvoirs pour la domination du monde.

Réalisé par Jeff Fowler à partir d’un scénario écrit par Patrick Casey, Josh Miller et Oren Uziel, Sonic the Hedgehog présente le talent vocal de Ben Schwartz en tant que personnage principal et met en vedette James Marsden dans le rôle du shérif Tom Wachowski, Jim Carrey dans le rôle du Dr Ivo Robotnik, Neal McDonough en tant que major de l’armée américaine Bennington, Tika Sumpter en tant que Mme Wachowski, Lee Majdoub en tant que pierre et Frank C. Turner en tant que Crazy Carl. Adam Pally, Natasha Rothwell, Debs Howard et Elfina Luk jouent également des rôles non divulgués.

Sonic the Hedgehog sortira en salles le 14 février 2020.

