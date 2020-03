Sonic the Hedeghog Ouverture 8 minutes disponibles pour regarder maintenant – / Film

Aussi vite que le speedster bleu velu peut courir, Sonic l’hérisson était dans et hors des théâtres. Ce n’est pas entièrement la faute du film de jeu vidéo – comme de nombreuses autres sorties théâtrales récentes, Paramount a abandonné Sonic the Hedgehog très tôt en VOD face à la crise actuelle des coronavirus. Mais peut-être que les fans ne courent pas assez vite pour le regarder, ou Paramount veut juste donner un petit régal aux fans de Sonic aujourd’hui. Parce que le studio vient de publier les 8 premières minutes en ligne maintenant. Je dois regarder vite!

Sonic the Hedgehog Ouverture 8 minutes

EXCLUSIF: Je dois y aller vite! Nous venons de laisser tomber les 8 premières minutes de #SonicMovie pour que vous puissiez vérifier. Le film est maintenant disponible à regarder sur FandangoNOWpic.twitter.com/hf0XLjQALG @ Fandango

– Erik Davis (@ErikDavis) 31 mars 2020

Cela ne prend que 8 minutes pour prendre une pause de votre horaire de travail à domicile et regarder toute l’enfance d’un speedster bleu velu. Si vous avez toujours voulu voir à quoi ressemblait Sonic en tant que bébé hérisson vivant sur une planète extraterrestre, vous avez de la chance, car les 8 premières minutes de Sonic the Hedgehog vous le montrent, dans toute sa gloire aux joues potelées.

Le clip, lancé par Fandango, qui est l’une des plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter le film à la demande, raconte les débuts de Sonic et montre comment il se retrouve près de la petite ville de Green Hills, Montana. C’est beaucoup plus de trame de fond que Sonic the Hedgehog n’a jamais été offert dans les jeux vidéo, qui ne remettent jamais vraiment en question grand chose. Mais c’est un film d’origine, ce qui signifie que vous aurez beaucoup de Sonic qui roulent dans des voitures avec James Marsden et très peu de scènes de Sonic traversant l’horizon de San Francisco.

Sonic the Hedgehog joue également Jim Carrey comme Dr. Ivo Robotnik, Neal McDonough, Tika Sumpter, Lee Majdoub, Frank C. Turner, Adam Pally, Natasha Rothwell, Debs Howard, et Elfina Luk. Le film est réalisé par Jeff Fowler à partir d’un script par Patrick Casey, Josh Miller et Oren Uziel.

Sonic the Hedgehog est maintenant disponible à l’achat sur les plateformes numériques.

SONIC THE HEDGEHOG est une comédie d’aventure en direct basée sur la franchise mondiale de jeux vidéo à succès de Sega qui se concentre sur le tristement célèbre hérisson bleu vif. Le film suit les (mauvaises) aventures de Sonic alors qu’il parcourt les complexités de la vie sur Terre avec son tout nouveau – humain – meilleur ami Tom Wachowski (James Marsden). Sonic et Tom unissent leurs forces pour essayer d’empêcher le méchant Dr Robotnik (Jim Carrey) de capturer Sonic et d’utiliser ses immenses pouvoirs pour la domination du monde.

