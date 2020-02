1/4

Sonic the Hedgehog and Parasites casse les guichets ce week-end | AP

Scène de “Downhill”, une nouvelle version du film suédois “Force Majeure”. | AP

“La photographie” | AP

Scène “Oiseaux de proie” | AP

Le nouveau film attendu “Sonic the Hedgehog” s’est avéré être un succès dans les salles de cinéma, c’était sa première semaine, atteignant Bénéfice de 57 millions de dollars, Comme le film “Parasites”, car il a vu plus de profits au cours de ce week-end étant l’un des plus grands succès post-Oscar.

“Sonic le hérisson” par Paramount Pictures dépassé complètement tout les attentes qu’ils avaient, car il y a quelques mois, c’était un rire totalement.

Après le première bande-annonce du film était critiqué dans les réseaux sociaux l’année dernière et pour cette raison, il a été reporté de trois mois pour donner au personnage principal un revue de conception, y compris la réparation des dents humaines dérangeantes de Sonic.

Apparemment, une telle cure de jouvence a fonctionné et le public a répondu en faisant “Sonic the Hedgehog” le meilleur film de ce week-end et du ouverture brute la plus élevée pour une adaptation d’un jeu vidéo.

Pour Paramount c’est un gros succès après des échecs comme dans des films comme “Homme Gémeaux“et”Terminator: Dark Fate“Le producteur estime que” Sonic “augmentera d’environ 68 millions de dollars pendant le week-end de vacances de quatre jours.

Si vous n’écoutez pas votre client, et cela s’applique à toute entreprise, cela échouera “, a déclaré Chris Aronson, responsable de la distribution chez Paramount.

Nous avons réorganisé Sonic d’une manière qui était évidemment très satisfaisante pour les fans et ils étaient très indulgents. Maintenant qu’ils ont vu le film, ils adorent le film. Tout a fonctionné. “

L’adaptation du jeu vidéo, réalisé par Jeff Fowler, a attiré de très bonnes critiques (63% frais dans Tomates pourries) et un Vers CinemaScore des cinéphiles.

La production de 87 millions de dollars co-stars le célèbre comédien Jim Carrey en tant que Dr Robotnik avec Ben schwartz fournissant la voix de Sonic.

“Parasites“du cher réalisateur Bong Joon Ho Il a eu son plus grand week-end lors de sa dix-neuvième semaine de libération. Neon a mis “Parasite” dans sa version la plus large à ce jour (2 001 cinémas) après sa victoire historique aux Oscars.

Ce grand film était le d’abord en langue non anglaise en remportant le meilleur film de l’histoire des 92 ans des Oscars.

Et bien que le film soit déjà disponible depuis des semaines sur les plateformes numériques et sur DVD, ce week-end a 5,5 millions de dollars depuis “Gladiator” en 2001.

La première de “Oiseaux de proie“de la semaine dernière, il est passé à la deuxième place avec 17,1 millions de dollars. Après un première décevante, Certains cinémas ont renommé le film “Harley Quinn: Birds of Prey”, au lieu de “Birds of Prey (et l’émancipation fabuleuse de One Harley Quinn)”.

Ce fut un week-end très chargé en salles, avec plusieurs nouveautés telles que: “The Photograph”, “Fantasy Island”, “Downhill”, qui capitaliser le jour de la Saint Valentin.

Le film “Île fantastique“Le remake d’horreur de Blumhouse de l’émission de télévision des années 70 était le meilleur, 12,4 millions de dollars dans la vente de billets malgré leur terribles critiques. Sony Pictures a été le producteur du lancement du film à petit budget, qui n’a remporté qu’un 9% de score en Tomates pourries.

“La photographie“d’Universal Pictures, est un roman mettant en vedette Issa Rae et Lakeith Stanfield et produit par Will Packer, ouvert avec 12,2 millions de dollars. Ce film, écrit et réalisé par Stella Meghie, a coûté environ 15 millions de dollars.

“Descente“de Disney Search Fox Pictures, a fait ses débuts avec 4,7 millions de dollars, un début modeste pour un film avec Julia Louis-Dreyfus et Will Ferrell. Il s’agit d’une nouvelle version du célèbre film suédois “Force Majeure” de Rubén Östlund. “Descente” ça n’a pas très bien fonctionné avec les critiques et c’était encore pire avec le public. Ils lui ont donné un D sur CinemaScore.

Néon a poursuivi sa victoire à l’Oscar “Parasites“avec le lancement de la Saint Valentin”Portrait d’une dame en feu“étant l’un des films les plus acclamés de 2019. Après une course de qualification d’une semaine en décembre, le roman de Céline Sciamma à l’ère française s’est ouvert dans 22 salles avec une forte moyenne de films d’environ 20 000 $.

Ce sont les ventes estimées de billets du vendredi au dimanche dans les salles américaines. UU. Et le Canada, selon Comscore.

1. «Sonic the Hedgehog», 57 millions de dollars (44,3 millions de dollars internationaux).

2. «Harley Quinn: Birds of Prey», 17,1 millions de dollars (23 millions de dollars internationaux).

3. «Fantasy Island», 12,4 millions de dollars (7,6 millions de dollars internationaux).

4. “Photographie”, 12,3 millions de dollars.

5. «Bad Boys for Life», 11,3 millions de dollars (11,1 millions de dollars internationaux).

6. «1917», 8,1 millions de dollars (6,4 millions de dollars internationaux).

7. “Jumanji: The Next Level”, 5,7 millions de dollars (1,9 million de dollars internationaux).

8. «Parasite», 5,5 millions de dollars.

9. “Dolittle”, 5,1 millions de dollars (8,8 millions de dollars internationaux).

10. «Downhill», 4,7 millions de dollars.

