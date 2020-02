Sonic the Hedgehog Box Office décroche la meilleure ouverture pour un film / film de jeu vidéo

Sonic l’hérisson est passé de recevoir des réactions extrêmement défavorables des fans à gagner le plus grand week-end d’ouverture du box-office de tous les temps pour un film de jeu vidéo. Le Blue Blur n’a eu aucun problème en tête du box-office, passant rapidement Oiseaux de proie avec un week-end de trois jours de 57 millions de dollars et un projet de 68 millions de dollars pour le week-end des fêtes de la Saint-Valentin et des présidents. Mais comment Birds of Prey a-t-il tenu la seconde place? Obtenez le reste des résultats du box-office ci-dessous.

Le Hollywood Reporter a le box-office Sonic the Hedgehog non seulement en tête des charts nationaux, mais engrangeant 100 millions de dollars à l’échelle internationale. En plus de cela, le film a bien atterri avec les fans, gagnant un «A» CinemaScore du public de la journée d’ouverture et un score de 95% du public sur Rotten Tomatoes, même s’il n’a décroché que 63% des critiques. Il sera intéressant de voir si le film a des jambes tout au long du printemps à venir.

Venir en deuxième place est Oiseaux de proie, qui a eu du mal à répondre aux attentes des analystes du box-office et de Warner Bros Pictures. On espérait qu’un changement de titre pour Harley Quinn: Birds of Prey pour les sites Web de référencement et de billetterie pourrait aider à stimuler le box-office, et cela pourrait très bien être le casting, mais il n’a encore rapporté que 17 millions de dollars pour le week-end de trois jours et 19 millions de dollars pour le week-end des Fêtes. C’est une baisse de 48%, ce qui fait que certaines personnes sont plutôt négatives, mais ce n’est en fait pas trop mal.

À titre de comparaison, le Logan coté R a perdu 57,1% lors de son deuxième week-end. Pendant ce temps, Deadpool et Deadpool 2 ont chuté respectivement de 57,4% et 66%. Certes, chacun de ces films a eu des week-ends d’ouverture beaucoup plus importants, et ils ont eu une concurrence plus féroce pendant les étés à succès. Mais il convient de noter que Birds of Prey ne dispose que d’un budget estimé à 84 millions de dollars, et il est près de gagner le double, donc même si le film est sous-performant, ce n’est pas le flop que les gens proclament qu’il est.

Pendant ce temps, l’adaptation d’horreur PG-13 de la série télévisée classique Fantasy Island ouvert à la troisième place. Le film a rapporté 12,4 millions de dollars pour le week-end de trois jours et environ 14 millions de dollars pour les vacances. Le fait que le film ait obtenu un «C-» CinemaScore semble indiquer que le public n’apprécie pas beaucoup le film. De plus, le film n’a pas été projeté pour les critiques, ce qui est toujours un mauvais signe, et maintenant nous savons pourquoi. Si vous voulez en savoir plus, lisez notre critique complète.

La romance d’Universal Le photographe a terminé au quatrième rang avec un week-end respectable de 12,3 millions de dollars sur trois jours et un budget prévu de 13,4 millions de dollars pour le week-end des Fêtes. Le film s’est bien passé pour un week-end de la Saint-Valentin, en particulier un film qui ne semblait pas être commercialisé très longtemps à l’avance, et il est déjà près de récupérer son budget de 15 millions de dollars.

Enfin, pour conclure les cinq premiers, nous avons Mauvais garçons pour la vie accrocher avec un autre 11,3 millions de dollars au cours du week-end de trois jours et environ 12,8 millions de dollars pour les vacances. Ce n’est pas mal pour un film qui a débuté à la mi-janvier, et quand tout est dit et fait, je pense que Sony Pictures sera très désireux de le suivre avec un quatrième opus de la franchise.

Une dernière chose à noter: la version étendue du gagnant du meilleur film Parasite a donné lieu à une forte augmentation du box-office. Le film sud-coréen du réalisateur Bong Joon-ho atterri 5,5 millions de dollars pour le week-end de trois jours, qui serait le plus grand week-end que le film ait connu depuis son ouverture dans les salles l’automne dernier, et 6,7 millions de dollars pour les vacances. Il a même dépassé l’ouverture de Une descente avec Will Ferrell et Julia Louis-Dreyfus, qui a ouvert sur 2 301 écrans, mais n’a gagné que 4,7 millions de dollars pour le week-end de trois jours.

