Sonic the Hedgehog Box Office Tracking prédit un week-end / film d’ouverture solide

Paramount Pictures a dû faire face à un scénario un peu cauchemardesque lorsque la révélation de leur Sonic l’hérisson le film était carrément risible. La réaction a été si défavorable que le studio a choisi de réviser la conception du personnage du jeu vidéo SEGA et de repousser le film d’une version de novembre de l’année dernière à une version de février de cette année. Heureusement, le nouveau design du personnage a été approuvé par les fans, et il semble que le film suit pour avoir une ouverture solide pour le week-end de la fête des présidents en février, qui se trouve également être le week-end de la Saint-Valentin.

La date limite a fait que le box-office Sonic the Hedgehog se situe entre 41 et 47 millions de dollars pour le week-end de vacances de quatre jours. C’est un bon début pour le film, ce qui devrait être suffisant pour l’aider à récupérer le budget de 95 millions de dollars du film, bien que cela n’inclue certainement pas les coûts de marketing.

Étant donné que Sonic the Hedgehog a été tellement vilipendé après cette première bande-annonce, il est impressionnant de voir que le suivi du film est si bon trois autres semaines avant que le film ne sorte en salles. À moins que de mauvaises critiques n’éloignent certains publics, le suivi peut même augmenter d’ici là. En fait, la conception initiale redoutée de Sonic a peut-être réellement travaillé en faveur du studio, accordant au film infiniment plus d’attention qu’il n’aurait pu en recevoir autrement. Cette deuxième bande-annonce avec la refonte du personnage compte maintenant 28 millions de vues de bandes-annonces, et 18,6 millions d’entre elles étaient dans les deux premiers jours de la sortie de la bande-annonce.

Deadline souligne que les chiffres de deux jours pour la bande-annonce de Sonic the Hedgehog étaient à égalité avec les vues de la bande-annonce du détective Pikachu. Cette adaptation de jeu vidéo a continué avec une ouverture de 54,3 millions de dollars. Mais Pokemon est également une franchise de jeux vidéo beaucoup plus réussie à ce stade, il est donc logique que Sonic soit suivi par le détective Pikachu d’environ 10 millions de dollars.

Lorsque Sonic the Hedgehog ouvre, il n’aura pas beaucoup de concurrence. Les seules autres sorties majeures ce week-end sont les R Fantasy Island, une version tordue de la série télévisée classique qui se situe actuellement entre 12 et 16 millions de dollars, et Le photographe, une romance mettant en vedette Issa Rae et LaKeith Stanfield qui cherche à tirer entre 10 et 14 millions de dollars et qui est poussée vers la démographie afro-américaine.

Sonic the Hedgehog ne devrait pas avoir de problème à surmonter le week-end, mais aura-t-il des jambes en dehors de cela? Restez à l’écoute.

Articles sympas du Web: