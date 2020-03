Sonic The Hedgehog est désormais le film de jeux vidéo le plus rentable aux États-Unis

Heureusement d’avoir évité la vague actuelle de retards et d’annulations de nouveaux films et événements, Sonic l’hérisson a franchi une nouvelle étape aujourd’hui en étant officiellement confirmé comme le film de jeu vidéo le plus rentable de l’histoire. La photo produite par Paramount avait déjà pris le record comme ayant le meilleur week-end d’ouverture pour une adaptation de jeu vidéo, mais a maintenant dépassé le détective Pikachu comme le plus gros revenu aux États-Unis. Jusqu’à présent, Sonic a transporté 145,8 millions de dollars de recettes, ce qui la place devant les 144,1 millions de dollars du détective Pikachu.

Bien sûr, ce n’est que le chiffre américain et la couronne mondiale est toujours avec Pikachu pour l’instant. Étant donné que Sonic n’a pas encore été publié en Chine, et peut-être pas avant un certain temps, ces chiffres pourraient changer au cours de la prochaine année. Dans tous les cas, le succès au box-office de Sonic ne fera que motiver Paramount dans ses plans pour les suites, y compris un spin-off signalé pour Knuckles. Le succès commercial de Sonic auprès du public peut également surprendre ceux qui ont vu la bande-annonce très critiquée de l’année dernière, qui a conduit à la refonte du hérisson bleu.

Bien sûr, Sonic a profité du climat actuel des annulations au box-office, mais il semble toujours clair que la photo de Jeff Fowler a réussi à mélanger l’attrait des superproductions avec la nostalgie des fans. L’avenir est également prometteur pour plus d’adaptations de jeux vidéo, d’un film Super Smash Bros. à une série très attendue de Resident Evil sur Netflix. Pour les fans, cependant, le rêve semble toujours faire un film Mario décent, qui pourrait devenir une réalité grâce à une aventure animée qui pourrait être disponible en 2022.

Pour l’instant, nous sommes juste heureux que Sonic l’hérisson a pu se débarrasser de sa publicité négative initiale et trouver du succès dans les théâtres. Nous n’avons pas encore de date de sortie à domicile pour le film, mais étant donné que de nombreux studios accélèrent la diffusion de leurs titres, nous pouvons également obtenir Sonic plus tôt que prévu.