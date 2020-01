Sonic The Hedgehog Movie pourrait donner naissance à une trilogie et à Robotnik Spinoff

Quand Sonic l’hérisson obtient sa sortie en salles tant attendue le jour de la Saint-Valentin cette année – parce que les couples de films vont se pâmer – cela pourrait marquer le début d’une franchise de films en plein essor (pourrait, je le souligne). C’est ce que Paramount espère, du moins, avec le studio qui prévoit de faire de la nouvelle sortie la première d’une trilogie cinématographique Sonic the Hedgehog, avec une retombée potentielle pour Robotnik de Jim Carrey.

C’est selon nos sources, les mêmes qui ont dit qu’un redémarrage de Scream était en cours et que Yahya Abdul Manteen II jouait un jeune Morpheus dans The Matrix 4, qui ont tous deux été confirmés plus tard. Et bien que tout dépend évidemment de la façon dont le premier film se déroule au box-office, ces plans semblent certainement susceptibles d’aller de l’avant.

Après tout, des adaptations de jeux vidéo réussies sur le plan commercial ont été apportées, quoique fugitivement. Le détective Pikachu s’est bien comporté l’année dernière et a maintenant une suite en développement, alors, vous savez, Sonic pourrait aussi le faire. Peut-être. C’est une grande propriété, bien sûr, et Jim Carrey est un grand tireur de box-office (dans les films sortis il y a 15 ans).

À tout le moins, le budget de production relativement modeste de la nouvelle adaptation, de 95 millions de dollars, lui donne plus de latitude que des projets similaires qui ont vu les dépenses gonflées paralyser leurs perspectives. Que la publicité sur l’animation repensée, qu’elle soit bonne, mauvaise ou ambivalente, est-ce une faveur à voir? Il est peu probable que cela ait aggravé les choses étant donné que l’apparence précédente de Sonic était proche des niveaux de troubles psychologiques des chats. Il y a encore une tranche de traumatisme qui a épargné un public involontaire.

Donc, si vous cherchez l’idée de rendez-vous parfaite pour la Saint-Valentin, ne cherchez pas plus loin. Rien ne dit de romance comme un savant fou chassant un hérisson anthropomorphe bleu afin d’exploiter ses pouvoirs de vitesse supersonique. Si votre partenaire vous aime toujours après avoir été soumis à cela, c’est peut-être lui. À bien y penser, je n’ai jamais été une tante agonisante, mais avec des conseils aussi bons, je vais abandonner mes aspirations journalistiques actuelles et les reprendre à plein temps. Tout ce dont j’ai besoin, c’est d’une finale Sonic l’hérisson prise, et une robe. Quel semble être le problème cher?