Sonic the Hedgehog Music Video met les rappeurs dans le jeu vidéo / film

Sonic l’hérisson arrive dans les salles le mois prochain, et avec elle vient une chanson thème du rap de Wiz Khalifa, Ty Dolla $ ign, Lil Yachty et Sueco l’enfant. Si vous vieillissez, la plupart de ces noms n’ont aucun sens, mais cela ne devrait pas vous empêcher de profiter du clip musical de 16 bits qui prend tous ces rappeurs et les place dans le monde du jeu vidéo de Sonic. Ils ne font pas très souvent des clips pour des films comme celui-ci, et même si vous n’aimez pas la chanson, les visuels sont toujours amusants. Alors regardez le clip de Sonic the Hedgehog ci-dessous.

Sonic the Hedgehog Clip vidéo

Cette vidéo musicale s’appuie vraiment sur la nostalgie du jeu vidéo Sonic the Hedgehog. En plus de créer des environnements dans le style du gameplay traditionnel à défilement latéral des jeux SEGA (ainsi que d’utiliser des effets sonores du jeu réel), il rappelle également le gameplay 3D utilisé dans les jeux bonus où Sonic a parcouru un gantelet et à travers une sphère. De plus, la vidéo semble nous emmener à travers de nombreuses scènes que nous verrons réellement dans le film, bien que de manière tronquée.

Quant à la chanson, elle s’appelle “Speed ​​Me Up” et elle a été produite par le duo de producteurs Prenez une excursion d’une journée (Lil Nas X, Big Sean, YBN Cordae). C’est mieux que la plupart des offres de bandes sonores, peut-être parce qu’il était supervisé par Kevin Weaver, le président d’Atlantic Records West Coast. Il est considéré comme un «gourou de la bande originale» par Rolling Stone et a été responsable des albums de films à succès pour The Greatest Showman, Suicide Squad, Furious 7 et les prochains Birds of Prey).

Sonic the Hedgehog entre en salles sur 14 février 2020. Voici le synopsis officiel:

Basé sur la franchise mondiale de jeux vidéo à succès de Sega, SONIC THE HEDGEHOG raconte l’histoire du hérisson le plus rapide du monde alors qu’il embrasse sa nouvelle maison sur Terre. Dans cette comédie d’aventure en direct, Sonic et son nouveau meilleur ami Tom (James Marsden) s’associent pour défendre la planète contre le génie maléfique Dr Robotnik (Jim Carrey) et ses plans pour la domination du monde. Le film familial met également en vedette Tika Sumpter et Ben Schwartz en tant que voix de Sonic.

