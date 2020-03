Sonic the Hedgehog Racing to Digital Platforms Early!

Sonic the Hedgehog se précipite sur les plateformes numériques tôt!

Après être déjà devenu le film de jeux vidéo le plus rentable aux États-Unis le mois dernier, Paramount Pictures apporte Sonic l’hérisson abrite les plateformes numériques au début du 31 mars, alors que les familles sont forcées à travers le pays de pratiquer la distanciation sociale. Cliquez ici pour pré-commander Sonic l’hérisson!

En plus de rendre le film disponible tôt sur les plates-formes numériques, Paramount a également annoncé que l’adaptation emblématique du jeu d’aventure devrait sortir en 4K UHD, Blu-ray et DVD le 19 mai et être louée sur disques chez Redbox et des entreprises similaires dans le même temps.

La décision de sortir le film sous forme numérique intervient alors que Warner Bros.a récemment gravi les échelons en ligne de Oiseaux de proie, le chemin du retour et Just Mercy au 24 mars, tandis que son compatriote Sony a augmenté Injecté de sangDébuts de STX, Les messieurs et Disney Frozen II et En avant, tandis qu’Universal a publié La chasse et L’homme invisible tôt et envisagent de libérer Trolls World Tour simultanément en ligne et au cinéma en avril.

Le film devait initialement sortir en salles en novembre dernier, mais après des critiques très négatives du public entourant la conception du personnage emblématique, Paramount a retardé la sortie au 14 février 2020, dans le but de repenser Sonic pour mieux l’adapter à son look de la vidéo jeux, et le mouvement a fonctionné, obtenant des critiques positives de la part des critiques et du public et totalisant plus de 306 millions de dollars au box-office mondial avec un budget de production de 95 millions de dollars.

CONNEXES: Pixar’s Onward obtient une sortie numérique précoce et Disney + débuts!

Écrit par Patrick Casey (Golan l’insatiable), Josh Miller (Golan l’insatiable) et Oren Uziel (Le paradoxe de Cloverfield), le film suit Tom Wachowski, un flic de la ville rurale de Green Hills, qui décide d’aider Sonic à s’échapper du gouvernement qui cherche à le capturer. Le film est réalisé par Jeff Fowler et produit par Tim Miller (Terminator: Dark Fate).

Le casting pour Sonic l’hérisson comprend Jim Carrey (Blague) En tant que rival de Sonic, le docteur Robotnik / Eggman, James Marsden (Westworld) comme Wachowski, un policier qui fait équipe avec Sonic; Adam Pally (The Mindy Project) en tant que collègue policier de Tom, Tika Sumpter (Longer) et Natasha Rothwell (Wonder Woman 1984). Ben Schwartz (Parcs et loisirs) fournit la voix de Sonic dans le film.

Sonic l’hérisson devrait sortir sur les plateformes numériques le 31 mars et en 4K UHD et Blu-ray le 19 mai!