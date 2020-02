‘Sonic The Hedgehog’ remporte son deuxième week-end au box-office

Sonic The Hedgehog est resté roi au box-office avec un total de 26,7 millions de dollars le week-end.

Le film Sonic The Hedgehog en direct de Paramount fait tourner les têtes sur tous les fronts en se révélant être le meilleur pari au box-office. Sonic The Hedgehog, qui en est actuellement à son deuxième week-end, est en passe de devenir l’un des plus grands succès de Paramount dans la mémoire récente. Ce week-end, Sonic a affronté The Call of the Wild de Harrison Ford, un autre film familial.

La dernière sortie de Harrison Ford s’est avérée être un match digne de Sonic, alors que The Call of the Wild a rapporté 25 millions de dollars. Sonic conserve à la fois le facteur nostalgique pour les parents et le goofiness que les enfants adorent, c’est certainement pourquoi il a pu l’emporter sur The Call of the Wild de Harrison Ford.

En route vers les cinémas, Sonic The Hedgehog a dû faire face à une bataille difficile grâce à un design mal reçu pour le personnage principal. La conception originale de Sonic a fait l’objet de beaucoup de ridicule et d’une multitude de mèmes. Prenant à cœur les commentaires, l’équipe créative derrière Sonic The Hedgehog et Paramount pensait que la meilleure solution était de retarder le film et de donner à Sonic la refonte qu’il méritait. Leur pari s’est avéré être l’une des grâces salvatrices du film, car l’un des plus grands éloges que le film a reçu depuis sa sortie est le look de Sonic.

À ce stade, Sonic The Hedgehog rit jusqu’à la banque alors que son brut mondial s’élève à 157 millions de dollars. Bien que le retard important du film de l’été à la mi-février et les remises en jeu coûteuses aient atteint quelques millions de dollars pour son budget, il est presque certain que Sonic sera l’une des grâces salvatrices de Paramount.

Êtes-vous allé voir Sonic The Hedgehog? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Voici le synopsis officiel de Sonic the Hedgehog:

SONIC THE HEDGEHOG est une comédie d’aventure en direct basée sur la franchise mondiale de jeux vidéo à succès de Sega qui se concentre sur le tristement célèbre hérisson bleu vif. Le film suit les (mauvaises) aventures de Sonic alors qu’il parcourt les complexités de la vie sur Terre avec son nouveau – humain – meilleur ami Tom Wachowski (James Marsden). Sonic et Tom unissent leurs forces pour essayer d’empêcher le méchant Dr Robotnik (Jim Carrey) de capturer Sonic et d’utiliser ses immenses pouvoirs pour la domination du monde.

Réalisé par Jeff Fowler à partir d’un scénario écrit par Patrick Casey, Josh Miller et Oren Uziel, Sonic the Hedgehog présente le talent vocal de Ben Schwartz en tant que personnage principal et met en vedette James Marsden dans le rôle du shérif Tom Wachowski, Jim Carrey dans le rôle du Dr Ivo Robotnik, Neal McDonough en tant que major de l’armée américaine Bennington, Tika Sumpter en tant que Mme Wachowski, Lee Majdoub en tant que pierre et Frank C. Turner en tant que Crazy Carl. Adam Pally, Natasha Rothwell, Debs Howard et Elfina Luk jouent également le rôle principal.

Sonic the Hedgehog sortira en salles le 14 février 2020.

Source: The Wrap

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale unie s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se réunir pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC