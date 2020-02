Sonic the Hedgehog Review # 2

7,5 / 10

Jeter:

Ben Schwartz en tant que Sonic the Hedgehog

James Marsden en tant que Tom Wachowski

Jim Carrey comme Dr. Ivo Robotnik, alias Eggman

Tika Sumpter en tant que Maddie Wachowski

Adam Pally comme Billy Rob

Réalisé par Jeff Fowler

Revue de Sonic the Hedgehog # 2:

Détective Pikachu, Tomb Raider, Resident Evil, Super Mario Bros. La liste des adaptations cinématographiques de jeux vidéo continue et voit une gamme d’efforts forts pour de vrais crimes contre les communautés de films et de joueurs, et la dernière se présente sous la forme de la tentative de Paramount Picture pour amener Sega Sonic l’hérisson à la vie et étonnamment, le film réussit surtout.

Présentant l’un des débuts les plus notoirement horribles de sa campagne de marketing, avec un changement radical dans la conception du speedster bleu titulaire, le film avait un obstacle majeur à franchir, à part tous les autres aspects tels que l’humour, l’histoire ou l’écriture. Quand une deuxième bande-annonce a fait ses débuts sept mois plus tard, trois jours avant sa date de sortie originale, les fans se sont déchaînés pour la refonte, qui a ramené le personnage à la source du jeu vidéo et avait un ton léger et excitant et a aidé à renverser la vapeur pour de nombreux téléspectateurs . Pour moi, j’étais toujours sur la clôture, car l’humour se sentait toujours assez forcé et visait des blagues que les jeunes téléspectateurs modernes apprécieraient par rapport aux morceaux de tous âges qui se connecteraient aux fans de longue date de la série de jeux vidéo.

Avec cela, je suis entré dans le film en essayant de garder mon esprit aussi ouvert que possible étant donné mon amour pour les personnes impliquées et le personnage lui-même et j’étais heureux de constater que c’était un jeu étonnamment amusant qui a dépassé mes attentes. Le film suit le personnage titulaire alors qu’il se cache sur Terre, aspirant à la compagnie et étant contraint de partir en fuite avec le shérif local Tom Wachowski lorsque le gouvernement apprend ses capacités et envoie le diable Dr Ivo Robotnik après lui.

Comme un film d’origine, il semble assez routinier dans sa narration, avec des enjeux assez faibles pour ses personnages principaux et se déroulant plutôt de manière formelle pour travailler à la mise en place de suites potentielles, mais en tant qu’adaptation de jeu vidéo, cela fonctionne assez bien. Il garde l’histoire assez simple pour les fans du vaste mythe de Sonic tout en agissant comme une bonne introduction aux nouveaux arrivants et propose quelques taquineries excitantes, quoique précipitées, pour ce que l’avenir peut explorer, ce qui s’avère également un vrai problème. Si le film a choisi d’explorer réellement certains éléments, y compris son monde d’origine, il doit quitter pour se rendre sur Terre pour sa propre sécurité, plutôt que de les présenter et de les jeter sur le côté tout aussi rapidement pour passer à la prochaine punchline ou séquence d’action , l’histoire aurait été beaucoup plus convaincante et passionnante à regarder que l’aventure légèrement intrigante que nous avons.

Trouver le bon ton dans une adaptation de jeu vidéo est tout aussi important que de traduire l’histoire source elle-même et c’est l’un des domaines Sonique réussit vraiment. Bien que l’humour ne fonctionne pas toujours et semble ciblé sur des fruits ou des blagues à faible hauteur spécialement conçus pour les jeunes téléspectateurs, il porte le ton plus léger et la nature vive des jeux et même des séries de dessins animés qui sont la clé du personnage. Les cinéastes lancent également de nombreux hochements de tête et coups notables à son matériel source et aux personnages concurrents, y compris quelques blagues pointées vers un certain plombier moustachu.

Les deux plus grands atouts du film se présentent sous la forme du casting de Jim Carrey en tant que Dr Robotnik et Ben Schwartz en tant que hérisson titulaire. Carrey, dans un rôle antagoniste rare, prouve qu’il n’a pas perdu un pas dans le monde de la comédie en volant chaque scène dans laquelle il se trouve avec sa livraison exagérée et délicieusement martelée de dialogue pour le méchant emblématique. Schwartz apporte tout le charme et le cœur à Sonic tout en se révélant aussi vif et passionnant à regarder que l’on se sentirait en jouant à l’un des jeux emblématiques de Sega mettant en vedette le personnage.

Tandis que Détective Pikachu a volé la vedette l’année dernière avec son travail visuel sur les différents Pokémon et mis une barre ridiculement haute, ce film fait bien de se rapprocher de cette barre car le travail de conception de son héros titulaire se révèle être une œuvre d’art car il reste très proche à son look dans les jeux et super à regarder. La plupart des effets visuels sont également impressionnants à regarder, y compris le monde natal de Sonic et les anneaux dorés emblématiques qu’il utilise pour se téléporter dans diverses régions, mais il y a des effets douteux occasionnels, y compris les œufs de drone de Robotnik, qui semblent très sans vie et artificiels plutôt que crédibles. menaces pratiques.

Dans l’ensemble, j’avais vraiment peu d’attentes pour cette adaptation du personnage emblématique de Sega, et pourtant Sonic l’hérisson s’est avéré être l’une des surprises les plus heureuses que j’ai connues dans un théâtre. Bien que cela ne brise pas la malédiction des jeux vidéo comme l’a fait l’adaptation d’une franchise Nintendo l’an dernier, cela s’est tout de même avéré être un effort drôle, passionnant et très divertissant qui est bien meilleur qu’il n’a le droit d’être et je le ferais être très intéressé à voir la franchise se poursuivre.