Le dernier film de Jim Carrey mettant en vedette le hérisson ultra-rapide du jeu vidéo classique illumine les cinémas du monde entier, mais Sonic the Hedgehog fera-t-il son chemin sur Netflix au cours des prochaines années? Nous allons jeter un coup d’oeil.

La route vers Sonic the Hedgehog a été longue, y compris une refonte complète de Sonic après une première bande-annonce désastreuse.

Le film met en vedette Jim Carrey qui joue le Dr Robtonik, Ben Schwartz qui exprime le personnage principal et James Marsden qui joue Tom Wachowski.

Le film est sorti dans les cinémas en février 2020. Le film est réalisé et distribué par Paramount qui a récemment conclu un accord de sortie avec Netflix pour de nouveaux films. Ils ont également produit des clichés comme The Cloverfield Paradox pour Netflix dans le passé.

Est-ce que Netflix US obtiendra Sonic the Hedgehog?

Bien que Netflix aux États-Unis obtienne des films Paramount (y compris les nouveaux films de l’accord de sortie susmentionné), il n’obtient pas de nouveaux titres.

Paramount a actuellement un accord de sortie de longue date avec Epix (détenu par MGM) qui devrait se terminer en 2022. Cela signifie que tous les nouveaux films se dirigent directement vers ce service. Il y a des rumeurs selon lesquelles Netflix prévoit de racheter MGM, mais pour l’instant, ce ne sont que des rumeurs.

Vous pouvez donc vous attendre à ce que Sonic the Hedgehog soit sur Epix à un moment donné plus tard en 2020.

Sonic the Hedgehog sera-t-il sur Netflix en dehors des États-Unis?

En dehors des États-Unis, où il est un peu plus difficile de suivre les accords de sortie avec les distributeurs et les streamers, vous aurez peut-être plus de chance.

Netflix Canada a obtenu la plupart des ajouts Paramount 2019, y compris Pet Semetary, Wonder Park et Bumblebee. En supposant que rien n’a changé, nous nous attendons à voir Sonic the Hedgehog sur Netflix Canada d’ici la fin de 2020.

Netflix UK, Australie, Pays-Bas, Grèce et diverses autres régions ont récemment reçu le film Paramount 2017, Downsizing. Cela suggère que Netflix est sur la deuxième fenêtre, ce qui signifie que nous verrons Sonic the Hedgehog ajouté dans les trois prochaines années.

Voulez-vous voir Sonic the Hedgehog faire son chemin sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.