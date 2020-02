Sonic the Hedgehog Sprints à la première place au box-office!

Paramount Pictures’ Sonic l’hérisson tourné comme Cupid’s Arrow au n ° 1 au box-office du week-end de la Saint-Valentin avec 57 millions de dollars de débuts sur trois jours et 68 millions de dollars sur quatre jours. Les débuts impressionnants se sont accélérés l’an dernier Détective Pokémon Pikachu couronner Sonique pour la plus grande ouverture jamais réalisée pour un film de jeu vidéo. C’est une énorme victoire pour Paramount et le réalisateur Jeff Fowler, qui a pris la réponse vénéneuse à la conception initiale du personnage et a repoussé le film de trois mois pour le repenser en pensant à tous les fans de Sega. De toute évidence, le pari a été payant, le film recevant un «A» CinemaScore et récoltant également environ 43 millions de dollars au niveau international sur les quatre jours pour un total mondial de 111 millions de dollars.

Après un premier week-end terne, Warner Bros. » Birds of Prey: Et l’émancipation fantastique d’une Harley Quinn a chuté de 48% dans le créneau n ° 2 avec 17,1 millions de dollars pour les trois jours et 59,2 millions de dollars au pays pour une prise mondiale de 145,2 millions de dollars. Bien que le film puisse finalement finir dans le noir, ce n’est certainement pas le coup de circuit dont le DCEU avait besoin.

Sony et Blumhouse Fantasy Island a réorganisé l’émission de télévision classique comme un film d’horreur et a rapporté 12,4 millions de dollars sur trois jours pour une somme mondiale de 21,6 millions de dollars, ce qui est certainement synonyme de rentabilité pour le film de 7 millions de dollars de Jeff Wadlow.

Drame romantique d’Universal Le photographe a également fait ses débuts avec 12,2 millions de dollars dans le créneau n ° 4, profitant de la foule de la Saint-Valentin avec ses étoiles montantes LaKeith Stanfield et Issa Rae.

Pendant ce temps, Sony Mauvais garçons pour la vie est tombé de trois places de # 2 à # 5, mais n’a subi qu’une baisse de 5,9% par rapport à la semaine dernière avec 11,3 millions de dollars. Au niveau national, il a fallu 182,8 millions de dollars pour un volume mondial de 369,8 millions de dollars.

Enfin, nous avons la comédie sombre de Searchlight Pictures Une descente avec Will Ferrell et Julia Louis Dreyfuss, qui a fait ses débuts au 10e rang avec un décevant 4,6 millions de dollars provenant de 2 301 salles. Malheureusement, ce remake de la farce suédoise Force Majeure est le genre de film original qui a besoin de beaucoup d’amour de la part des critiques pour le renforcer ces jours-ci, et avec 39% sur Rotten Tomatoes, il n’a pas obtenu la réaction dont il avait besoin.

