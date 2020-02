«Sonic The Hedgehog» vous fait passer du bon temps

La route de Sonic the Hedgehog vers le grand écran a été longue, cahoteuse et remplie de boucles. Lorsque le projet a été initialement annoncé par Paramount Pictures, les fans de la franchise de jeux vidéo étaient intrigués à l’idée d’avoir un film Sonic the Hedgehog en direct. Ensuite, Ben Schwartz s’est avéré être la voix de Sonic avec James Marsden comme son compagnon humain et les choses ont commencé à aller plutôt bien. C’était jusqu’à la sortie de la première bande-annonce officielle du film et les fans ont vu le look d’action en direct de Sonic.

La conception était assez humanoïde, avec Paramount donnant à Sonic un jeu de dents qui hanterait les cauchemars de votre dentiste. En fin de compte, le tollé des fans a poussé le réalisateur et les producteurs à céder à leurs demandes. Après la sortie de la bande-annonce en ligne, le réalisateur de Sonic the Hedgehog, Jeff Fowler, a révélé qu’ils redessineraient le personnage titulaire pour le faire ressembler davantage à son homologue du jeu vidéo. Cependant, la refonte a retardé la sortie du film de novembre 2019 à février 2020. Lorsque le premier aperçu de la refonte a été révélé, cela a ramené certains fans à bord tandis que d’autres avaient encore des plaintes. Cela ne me dérangeait pas non plus de chercher Sonic et avec toute la négativité entourant le film, je voulais juste voir le produit final. Eh bien, plus tôt ce mois-ci, j’ai finalement eu la chance de voir le film Sonic The Hedgehog en direct et cela m’a pour le moins surpris.

Sonic The Hedgehog n’est définitivement pas le film que je pensais que ça allait être. Il se concentre sur certains thèmes matures comme la solitude masculine et à quel point le gouvernement peut parfois gérer les choses, mais il a beaucoup de rires et une tonne de cœur. Dès le départ, je me suis senti quelque chose que je n’ai jamais ressenti avec aucun autre film de jeu vidéo: le plaisir. Sonic est complètement différent de tout autre film de jeu vidéo avant lui car il respecte son passé et l’utilise pour tisser une excellente histoire avec des problèmes réels. Il joue un peu comme un film de famille du début des années 2000 et ce n’est pas une fouille. C’est en fait ce que j’ai le plus apprécié chez Sonic.

Sonic commence par une version plus jeune du hérisson bleu en danger et il est forcé d’être transporté sur Terre et de se cacher. Après plusieurs années, Sonic est assez seul et se retrouve isolé de la race humaine. Cela provoque une grande frustration pour Sonic et déverrouille un pouvoir interne qui informe le gouvernement de son existence, les incitant à engager une aide extérieure auprès du docteur Robotnik de Jim Carrey. Pour cette raison, Sonic finit par avoir besoin de la protection de Tom Wachowski de James Marsden et ils se retrouvent sur un road trip sauvage à San Francisco pour échapper aux griffes du méchant Robotnik.

Le casting de Sonic propose des performances amusantes tout autour, mais la meilleure vient de Ben Schwartz. Schwartz exprime Sonic et il le fait avec une gamme d’émotions qui rend le personnage humain. Sonic a été coupé de la société et tout ce qu’il veut vraiment, c’est être un enfant normal et avoir des amis. La voix de Schwartz est charmante et passe pour Sonic. Ensuite, il y a James Marsden, qui incarne le shérif Tom Wachowski, un homme qui est sur le point de faire un grand changement dans sa vie jusqu’à ce qu’il se retrouve dans une aventure sauvage avec Sonic. Je ne pense pas que quiconque aurait pu mieux jouer Wachowski que Marsden. Il vous fait croire que Sonic est réel et devrait certainement continuer à faire ce genre de films.

Pendant ce temps, Jim Carrey incarne le méchant Docteur Robotnik et il ramène son personnage bancal de la fin des années 90/2000. Carrey est sauvage, folle et s’amuse clairement à jouer ce rôle. J’ai aimé le voir dans le rôle et je suis impatient de le voir revenir en tant que Robotnik dans une suite potentielle. Le reste de la distribution de soutien comprend Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Lee Majdoub et Adam Palley et ils sont tous hilarants. Même s’ils n’obtiennent pas autant de temps d’écran que les trois grands, chaque fois que vous les voyez, vous savez que ça va être hystérique. Avec son casting amusant et ses performances, Sonic The Hedgehog livre la marchandise. À mon avis, Sonic est facilement le meilleur film de jeu vidéo de tous les temps et je meurs d’envie de voir ce que les gens derrière le film feront avec le hérisson bleu.

Réflexions générales: J’ai adoré Sonic the Hedgehog. Le film est très amusant et a une tonne de cœur. C’est aussi facilement le meilleur film de jeu vidéo jamais réalisé. Les performances sont une explosion et le film a un ensemble qui se combine parfaitement. Jim Carrey ramène ses excentricités de la fin des années 90 en tant que docteur Robotnik et vous pouvez dire qu’il a le temps de sa vie. Tu dois aller vite voir Sonic The Hedgehog au cinéma et emmener toute la famille avec toi.

P.S. Restez pour les deux scènes post-crédits!

Évaluation: 8/10

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC