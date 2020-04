Sonos arrive avec un nouveau service de musique gratuit appelé “Sonos Radio”

Conçue comme un complément à l’expérience que les utilisateurs obtiennent des haut-parleurs Sonos, et pas autant que la concurrence directe d’autres services de streaming musical, Sonos Radio est disponible dès maintenant.

Qu’est-ce que la radio Sonos?

Il s’agit d’un service de radio en ligne gratuit qui comprend de la publicité. Il est disponible pour les clients Sonos et ceux qui souhaitent y accéder devront mettre à jour leur application Sonos à partir du 21 avril.

Les dirigeants de Sonos nous ont assuré que toute personne disposant d’un tel équipement de marque pourra accéder au service, qu’il soit neuf ou ancien.

Sonos Radio offre un accès à 60 000 stations de radio dans le monde, dont TuneIn et iHeartRadio.

Il est prévu de lancer le service radio mondial (Royaume-Uni) et Radio.com (États-Unis) dans les prochains mois.

La musique de Radio Sonos sera égalisée de telle manière que la technologie présente dans les appareils de cette marque soit utilisée au maximum.

Ce service comprend également sa bonne dose de programmation originale sous le concept de Sonos Sound System, une station sans publicité sponsorisée par la marque, qui propose un catalogue de musique nouvelle et de classiques modernes.

Cette station comprend des histoires «en coulisses» du monde musical et des sessions radio animées par des artistes invités.

Il y aura également des stations en charge de certains artistes dans lesquelles la sélection musicale sera organisée, allant des obsessions actuelles aux influences principales.

Thom Yorke sera le premier à démarrer avec cette dynamique, avec In the Absence Thereof, une station déjà disponible sur Sonos Radio et qui sera bientôt suivie par les espaces de Brittany Howard d’Alabama Shakes, David Byrne de Talking Heads et Third Man Records , entre autres.

Si la recherche autour de 60000 stations n’est pas votre truc, il y aura l’option offerte par Sonos Stations, un concept qui propose plus de 30 stations sélectionnées par Sonos pour vous, en fonction de vos habitudes de consommation musicale.

Évidemment, nous serons à l’écoute de la sélection de ce service pour voir s’il répond à nos attentes ou s’il a encore des choses à faire. D’ici là, restez à l’écoute pour nos mises à jour sur la technologie, la culture geek et la science.

Nous vous laissons le logo sonique que Philip Glass a réalisé en commémoration du lancement de cet outil.

.