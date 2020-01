Sont Geralt et Ciri Soulmates?

La romance est inévitable dans la nouvelle adaptation de Netflix de The Witcher. Bien qu’il y ait eu un enchevêtrement romantique dans la saison 1, il a été bref et pas complètement étoffé.

Jusqu’à présent dans la saison 1, l’accent a été mis sur la mise en place des backstories de Geralt (Henry Cavill), Ciri (Fraya Allan) et Yennefer (Anya Chalotra). Ils ont tous des trajectoires apparemment différentes, mais finalement destinés à se rencontrer dans la finale.

La deuxième saison les aurait censément interagir dans la chronologie actuelle, tout comme dans la série de livres en huit parties qui a suivi. Cependant, l’un des couples les plus importants est Geralt et Ciri.

Leurs destins sont étroitement liés, bien que la façon dont cela se manifeste entre le jeu vidéo de la série et le streaming est toujours dans l’air. Répondre à la question de savoir si Geralt et Ciri sont des âmes sœurs pourrait devenir aussi controversé que l’inceste dans Game of Thrones ou la romance inconsciente entre Luke et Leia au début de Star Wars.

Les fans sont curieux de connaître la nature de la relation entre Geralt et Ciri, car le seul autre exemple à l’écran de la «loi de la surprise» a entraîné l’amour et le mariage. Bien que Geralt soit beaucoup plus âgé que Ciri, il ne vieillit pas non plus, ce qui pourrait permettre à Ciri de le rattraper à maturité.

Cela dit, la réponse à leur relation peut résider dans le jeu vidéo et les livres sur lesquels la série est basée.

Quelle est la relation de Ciri avec Geralt dans les livres et les jeux vidéo?

Freya Allan | Gary Mitchell / Echoes Wire / Barcroft Media via .

Cirilla Fiona Elen Riannon (Ciri pour faire court) est la princesse de Cintra qui a finalement été adoptée par Geralt et Yennefer, ce dernier couple étant sans doute appelé de véritables âmes sœurs. Dans la saison 1 de la série Netflix, Geralt et Yennefer se croisent et tombent amoureux. Bien que ce ne soit pas simple et à la fin de la saison, Yennefer est séparé de Geralt.

La romance de Geralt et Yennefer est susceptible de se jouer dans la deuxième saison alors qu’ils deviennent les beaux-parents de Ciri, elle est donc protégée. Yennefer forme également Ciri en tant que sorcière dans les livres, quelque chose susceptible de se jouer davantage dans la série à mesure qu’elle progresse.

Comme on le voit dans l’émission, Ciri a été informé à plusieurs reprises de trouver la sécurité avec Geralt. On lui a dit de le rechercher pendant la saison 1, quelque chose qui se réalise par la finale.

Ce qui se passe ensuite dans la série en streaming est toujours occupé par la spéculation. Toutes les indications indiquent que Ciri sorte de son propre chemin en dehors du soi-disant chemin du «destin». Dans les livres, elle part vivre seule et a de nombreuses aventures déchirantes, quelque chose que le spectacle peut changer pour Geralt à sa recherche.

Jusqu’où ira la série dans la relation entre Geralt et Ciri?

Si on doit appeler Geralt et Ciri des «âmes sœurs», c’est dans une relation plus réciproque de protection mutuelle. Les pouvoirs magiques de Ciri peuvent aider à protéger Geralt et Yennefer, même si ce dernier a aidé à former Ciri à exploiter ses pouvoirs.

Si la série suit de près les livres, Ciri va partir seule et se retrouver dans des situations horribles, notamment vivre dans le désert de Korath, puis plus tard dans la culture Aen Elle. Ceux qui connaissent l’histoire du jeu vidéo savent que Geralt reste toujours paternel avec Ciri. De plus, dans les livres, Ciri retrouve finalement Geralt et Yennefer pour assurer leur sécurité.

Dans le scénario du livre ci-dessus, Ciri emmène ses beaux-parents sur une île lointaine où ils peuvent trouver une paix relative. Là, Geralt et Yennefer finissent par mourir tandis que Ciri s’en va dans un endroit ressemblant à Camelot.

Ne pensez pas que l’émission Netflix adhèrera si étroitement aux livres à une époque où les surprises audacieuses sont le nom du jeu dans les adaptations de livres fantastiques.

Est-ce que le spectacle ira vraiment là-bas… comme dans Geralt et Ciri ayant une romance?

Beaucoup de gens étaient écœurés par les relations incestueuses dans Game of Thrones, et les fans espèrent probablement que The Witcher ne reproduira pas un territoire similaire. L’auteur Andrzej Sapkowski pourrait être contre une telle chose car il n’y a même pas pensé dans la série de livres. En dehors de plusieurs choses énervées dans les livres, il n’est pas aussi audacieux que George R.R. Martin.

Ce que les showrunners de The Witcher ont à l’esprit pourrait être une autre histoire. En dehors de Geralt et Ciri n’étant pas des relations de sang, il est toujours connu comme son beau-père adoptif via la loi de la surprise.

Avoir une telle chose trahie serait un coup de poing dans le choc intestinal. En outre, les fans voudront probablement maintenir la conviction que Geralt et Yennefer sont de véritables âmes sœurs.

Tout ce que l’on peut faire, c’est spéculer car les producteurs ne révèlent rien. Ils ont clairement indiqué que Ciri se déciderait, ouvrant la voie à des points d’intrigue non explorés dans les pages originales du livre.

Étant donné que Geralt est une figure très mystérieuse (et que le continent sur lequel ils vivent est plus que foiré), ce que ces personnages doivent faire pour survivre n’est peut-être pas joli avant qu’il n’y ait des conclusions.