Sont-ils payés? Le public ne peut pas comprendre pourquoi les criminels acceptent de comparaître! – HITC

C’est très amusant, mais cela soulève des questions urgentes.

24 heures de garde à vue sont de retour, mais le public demande s’ils sont payés pour y être ou non.

De loin, le spectacle est l’un des meilleurs de la télé!

On peut dire que c’est le cas depuis des lustres maintenant. La série documentaire britannique est arrivée pour la première fois en 2014 et les gens ont immédiatement été accrochés. Il provient de la même société de production – The Garden Productions – qui offre 24 heures en A&E. Cependant, les documents les plus populaires ont tendance à se concentrer sur le vrai crime, et c’est certainement l’un des plus immersifs.

Une multitude de caméras sont installées dans la station et accompagnent les officiers alors qu’ils se dirigent vers l’inconnu et s’attaquent à une série de crimes. C’est une télévision vraiment imprévisible, car on ne sait tout simplement pas ce qui se passe au coin de la rue.

Il est récemment revenu sur nos écrans en 2020, mais avec sa réémergence se pose une question familière…

24 heures de garde à vue créent de la confusion

Le public est de nouveau surpris que certaines des personnes présentes dans l’émission acceptent d’y participer.

Il est logique que les policiers y participent, car ils sont confiants dans leur professionnalisme et leurs capacités. Ensuite, il y a une motivation supplémentaire pour éclairer le public sur leur travail et sur la difficulté et l’importance de celui-ci.

D’un autre côté, certains ne comprennent pas pourquoi un criminel accepterait d’être filmé. Ce n’est pas exactement une nouvelle préoccupation, comme le suggèrent les tweets ci-dessous:

24 heures de garde à vue: sont-ils payés?

Non, il n’y a aucune raison de croire que les criminels sont payés pour participer aux 24 heures en garde à vue.

Cela soulèverait toutes sortes de problèmes. Cependant, cela soulève d’autres questions quant à la raison pour laquelle un criminel serait heureux de comparaître…

Simon Ford explique

L’esprit derrière la série – Simon Ford – s’est heureusement ouvert à ce qui pourrait encourager les gens à être filmés.

Comme le souligne le Radio Times, il a révélé: “Au début, je me suis dit:” Pourquoi un criminel voudrait-il jamais participer à cette émission? “

Il a poursuivi: «J’étais complètement étonné lorsque nous avons commencé pour la première fois que quelqu’un nous parle… Mais la psychologie est que les gens ne se sentent pas écoutés. Ils sont amenés à la station et interrogés sur les détails de cette journée, mais ils veulent raconter une histoire plus grande. Ils veulent donner une explication d’eux-mêmes: «C’est à cause de ma toxicomanie» ou «parce que j’ai été maltraité dans mon enfance» ou autre. »

Pour certains, il présente une chance de diffuser leur histoire. Là encore, tout le monde n’est pas d’accord pour être filmé et ceux-ci ne font pas partie de la série. Certains acceptent d’avoir le visage flou ou la voix changée, mais certains refusent catégoriquement.

Il existe cependant des exceptions, comme l’explique Simon: «Nous devons trouver un équilibre entre le droit du suspect à la vie privée et le droit du public de savoir… dans les cas où quelqu’un ne veut pas participer au programme, nous pourrions décider que c’est dans l’intérêt public pour cela. personne à voir. “

