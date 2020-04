Sony a retardé «Spider-Man 3», forçant plus de mouvements MCU Phase 4 – .

Sony a repoussé le lancement de Spider-Man 3 de quelques mois, forçant Disney à apporter quelques modifications à d’autres dates de première phase 4.

À la suite du remaniement lié au coronavirus, Thor 4 sera lancé une semaine plus tôt et Doctor Strange 2 sera présenté à la fin mars 2022.

Doctor Strange dans le multivers de la folie est maintenant le dernier film de la phase 4 de Marvel, un endroit qui était autrefois réservé à Thor: Love and Thunder.

Il semblait insondable il y a quelques mois lorsque les premiers rapports en provenance de Chine ont détaillé une pneumonie d’origine inconnue, mais le nouveau coronavirus s’est transformé en une pandémie à part entière qui a mis fin à la vie telle que nous la connaissions. Le monde entier s’est caché, essayant de rester à l’écart d’un micro-organisme invisible et hautement infectieux. Et chaque activité impliquant des rassemblements de personnes s’est arrêtée. Les écoles ont fermé. Les événements sportifs ont été retardés dans le monde entier et les théâtres et cinémas ont fermé leurs portes. Des millions de personnes ont perdu leur emploi, tandis que d’autres ont été invitées à travailler à domicile.

Bien sûr, cela a également affecté l’industrie du divertissement, car les studios ont été obligés de fermer boutique sur diverses productions. Les studios ont reporté la sortie de leurs blockbusters les plus importants de l’année, des films qui devraient rapporter des centaines de millions de dollars au box-office. Black Widow, qui devait initialement avoir lieu le 1er mai, a été retardé de six mois, ce qui a forcé Disney à repousser tous les autres films MCU Phase 4, sauf un: Spider-Man 3.

Voici à quoi ressemble le nouveau plan de lancement de MCU Phase 4 de Disney, selon les données les plus récentes:

En plus de cela, Disney a annoncé les dates de lancement de deux films de phase 5. Eh bien, nous avons toujours su que Black Panther 2 arrivait le 8 mai 2022 et cette date n’a pas changé. Mais Disney a révélé que Captain Marvel 2 sera présenté le 8 juillet 2022. Disney, cependant, n’a révélé aucun changement pour Spider-Man 3, qui devait être lancé le 16 juillet 2021, initialement. Cela aurait placé le film Sony entre Strange 2 et Thor 4, selon le calendrier d’origine.

Sony a maintenant dévoilé les changements de date de lancement de ses prochains films Spider-Man. Spider-Man 3 a été repoussé au 5 novembre 2021, remplaçant Doctor Strange 2. En conséquence, Doctor Strange dans le Multiverse of Madness a de nouveau été retardé et a maintenant une date de lancement le 25 mars 2022. Ce n’est pas le seul changement de phase 4 que Disney a dû faire. Par variété, Thor 4 arrive maintenant une semaine plus tôt que prévu, le 11 février.

C’est très compliqué, et les choses pourraient encore changer, en supposant que nous ne pouvons pas maîtriser la pandémie de COVID-19 bientôt. Voici à quoi ressemble la liste MCU Phase 4 en ce moment, au moins en ce qui concerne les films:

Veuve noire: 6 novembre 2020

Les éternels: 12 février 2021

Shang-Chi et la légende des dix anneaux: 7 mai 2021

Spider-Man 3: 5 novembre 2021

Thor: Amour et tonnerre: 11 février 2022

Docteur étrange dans le multivers de la folie: 25 mars 2022

Nous vous rappelons également que les six films de la phase 4 sont étroitement liés aux huit émissions télévisées Disney +. On ne sait pas comment les changements de Strange 2 auront un impact sur Loki et WandaVision, qui sont tous deux censés être liés au film. De plus, il est difficile de savoir quand ces séries télévisées seront disponibles sur Disney +. Ils devaient tous deux être lancés fin 2020, mais aucun d’eux n’est terminé, nous nous attendons donc également à des retards du côté de Disney +.

Je noterai également que ce qui est vraiment intéressant à propos de tous ces changements, c’est le fait que Marvel a apporté un changement massif à l’alignement de la phase 4. Plutôt que de simplement repousser les films selon le plan d’origine, où Doctor Strange 2 allait être le quatrième film de la phase, il a déplacé le film jusqu’en fin de ligne.

J’ai souvent dit que Doctor Strange 2 serait le film le plus important de la phase 4, compte tenu de ce que les diverses fuites avaient révélé à propos du film, et sa nouvelle place dans la programmation de la phase 4 pourrait refléter cela.

Source de l’image: Marvel

