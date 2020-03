Sony arrête Nightingale, Wheel of Time Productions

Sony arrête les productions Nightingale et Wheel of Time

L’épidémie de coronavirus dans le monde frappe maintenant Sony Pictures car le studio a dû arrêter la production du drame historique à venir Le rossignol avec Elle et Dakota Fanning dans leur premier film ensemble, ainsi que l’adaptation en série du Roue du temps nouvelle franchise mettant en vedette Rosamund Pike (Radioactif), selon Variety.

La pré-production du film dirigé par Fannings à TriStar Pictures a été repoussée de deux semaines à Budapest, tandis que le tournage à Prague de la production Sony-Amazon Studios Roue du temps a été complètement arrêté, aucune date de redémarrage n’est actuellement définie.

“C’est évidemment une clé dans les travaux», A déclaré Matthew Stillman de Stillking Films, dans un communiqué. “Il s’agit effectivement d’une interruption temporaire, mais nous ne savons pas combien de temps cela va durer. Nous sommes tous un peu dans le noir.“

Le gouvernement hongrois a déclaré mercredi l’état d’urgence, fermant de nombreux grands rassemblements pour aider à prévenir la propagation du coronavirus et a également interdit les voyages en provenance d’Italie, de Chine et de Corée du Sud. et l’Iran. Le pays européen est considéré comme le deuxième plus grand centre de production du continent, arrosant de tels projets de grande envergure, dont celui de Denis Villeneuve. Dune, Netflix Le sorceleur et Ombre et os, tandis que la République tchèque voisine servait de Miracle Workers, ABC’s Whisky Cavalier et Netflix Freud.

Alors que de nombreux studios ont arrêté la production de nombreux grands projets à venir, y compris Le faucon et le soldat d’hiver, Mission: Impossible 7, Le flash septième saison et la deuxième saison d’Apple TV The Morning Show, La fermeture par Disney de sept projets plus tôt ce matin marque le plus gros retard jamais enregistré par un studio.

De nombreux festivals importants ont également été retardés ou annulés en raison de ces craintes, notamment WonderCon, E3, South by Southwest et le 19e festival annuel du film de Tribecca.

