Sony développe le redémarrage d’Anaconda à partir d’un scénariste différent

Sony développe le redémarrage d’Anaconda à partir du scénariste divergent

Bien que ce ne soit pas un succès critique, la fonctionnalité de créature de Sony de 1997 Anaconda a été un succès financier et est devenu un classique culte au cours des 20 dernières années depuis sa sortie et maintenant le studio cherche à redonner vie à la franchise dans un redémarrage écrit par Divergent‘S Evan Daugherty, selon Variety.

Aucun détail n’a actuellement été publié concernant l’histoire ou les personnages du projet, ni même un producteur, un réalisateur ou des stars, mais mettre un redémarrage en développement est certainement une notion intéressante, car le genre de fonctionnalité de créature semble être de retour avec des succès tels que comme The Meg et Godzilla: le roi des monstres pour Warner Bros.

Le film original, qui est sorti en salles en avril 1997, a suivi une équipe de tournage de films documentaires à la recherche d’une tribu perdue le long du fleuve Amazon et initialement aidée par un chasseur de serpents, joué par Jon Voight, qui détourne l’expédition dans sa chasse. pour un anaconda vert record qu’il a suivi. Cependant, les chasseurs deviennent les chassés alors que l’équipage se bat pour leur vie contre la créature monstrueuse.

Le film a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, se situant actuellement à une note d’approbation de 40% des critiques sur la revue globale Rotten Tomatoes, mais a été un succès auprès du public et a rapporté plus de 135 millions de dollars au box-office mondial avec son budget de 45 millions de dollars. La distribution de l’ensemble était composée de Jennifer Lopez (Hustlers), Glaçon (Bagarre à coups de poings), Voight (Ray Donovan), Eric Stoltz (Pulp Fiction) et Owen Wilson (Crashers de mariage).

Son succès au box-office a donné naissance à une franchise qui comprenait la suite de 2004 Anacondas: La chasse à l’orchidée de sang, qui était également un échec critique mais un coup financier, et deux suites de vidéo directe Anaconda 3: progéniture avec David Hasselhoff (Gardiens de la Galaxie Vol. 2) et Anacondas: Sentier du sang. La franchise finirait également par croiser la série culte des crocodiles Lake Placid dans le 2015 Lake Placid contre Anaconda.