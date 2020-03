Sony dit que la date de sortie de la PS5 ne sera pas retardée par la pandémie de coronavirus – .

La firme de relations publiques BAAS Amsterdam de Sony Interactive Entertainment Benelux affirme que la PS5 est toujours en voie de lancer cette saison des fêtes.

Des rapports récents ont suggéré que la pandémie de coronavirus entraînerait des retards pour la PS5 et la Xbox Series X.

Sony et Microsoft ont réaffirmé ces derniers jours que leurs consoles étaient toujours en voie de lancement en 2020.

Le monde est en état de crise, et il existe d’innombrables préoccupations plus urgentes que les dates de sortie de deux consoles de jeux vidéo, mais nous avons tous besoin de quelque chose pour remplir nos cerveaux avec autre chose que le destin et la tristesse des nouvelles quotidiennes. En tant que tel, de nombreux fans de jeux se demandent si la Xbox Series X et la PlayStation 5 seront toujours en mesure de frapper leurs fenêtres de lancement des fêtes, et, au moins pour l’instant, la réponse est oui.

Microsoft a réaffirmé son intention de lancer la Xbox Series X cette saison des fêtes dans une ventilation des spécifications techniques et des composants internes lundi. Ces plans pourraient toujours changer dans les semaines et les mois à venir, mais le plan est toujours d’avoir la console de nouvelle génération d’ici la fin de l’année. Quant à Sony, nous n’avons toujours pas beaucoup entendu parler de la PS5 (pas encore, en tout cas), mais nous avons maintenant des preuves que la console devrait encore arriver en 2020.

Si vous êtes un joueur, vous avez probablement lu ces derniers jours des rapports d’analystes convaincus que le coronavirus retardera les nouvelles consoles. Cela pourrait effectivement être le cas, mais BAAS Amsterdam, la firme de relations publiques qui représente Sony Interactive Entertainment Benelux, a déclaré à LetsGoDigital (qui a été à l’origine de nombreuses fuites majeures sur PlayStation) que le lancement de la PS5 n’a pas été retardé “pour le moment. “

Bien sûr, comme le note la publication, si la pandémie continue de causer des problèmes d’approvisionnement en composants dans quelques mois alors que la production devrait passer à la vitesse supérieure, Sony pourrait ne pas avoir d’autre choix que de retarder le lancement.

Dans la même histoire, LetsGoDigital a révélé que le Bonami SpelComputer Museum de Zwolle, une ville des Pays-Bas, travaille actuellement sur une PlayStation 5 Experience Zone. “Les joueurs attendent avec impatience l’arrivée de la PlayStation 5”, a déclaré le propriétaire John Groenewold. «Notre musée recevra la PS5 comme l’une des premières aux Pays-Bas. Nous nous y préparons déjà, afin que les visiteurs puissent ressentir eux-mêmes les différences entre la PS4 et la PS5. Évidemment, nous avons également quelque chose de bien en réserve pour les amateurs de Xbox, plus à ce sujet plus tard. “

Sony partagera enfin plus de détails sur la PlayStation 5 dans une présentation approfondie mercredi à 12 h HE. C’est la première fois que Sony discute de la prochaine console depuis octobre dernier, et bien que nous ne sachions pas à quoi nous attendre, nous espérons voir la console dans la chair et avoir une idée de ses performances.

