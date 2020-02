Sony espère partager Spider-Man avec Disney pour les années à venir

Il y avait beaucoup de soucis Homme araignée L’année dernière, les fans ont annoncé que Sony avait décidé de mettre fin à leur relation de travail avec Marvel Studios sur l’emblématique web slinger, l’annonce annonçant des ondes de choc dans l’industrie si peu de temps après que le Far From Home du MCU soit devenu le plus élevé. film de Spidey grossier jamais fait.

Comme c’est le cas avec la plupart des choses à Hollywood, les désaccords auraient été d’ordre financier, le succès des films Spider-Man de Marvel apparemment derrière la décision de Sony de se retirer de l’accord, car le studio tenait à ramener le personnage sous leur égide. afin de jouer un rôle clé dans leur propre franchise de bandes dessinées, qui a pris un bon départ avec le tirage au box-office de 850 millions de dollars de Venom.

Des pétitions ont été lancées, Tom Holland a fait de la randonnée avec Robert Downey Jr. et a même eu un appel téléphonique ivre avec le patron de Disney, Bob Iger. Finalement, il a été annoncé que Spider-Man resterait une partie du MCU dans un avenir prévisible, avec une troisième aventure en solo rapidement annoncée, ainsi que la nouvelle que le robot-mur était également contractuellement obligé d’apparaître dans le verset Sony à certains étape.

Avec l’univers Marvel de Sony qui va encore grandir avec Morbius et Venom 2 à l’horizon, ainsi que la révélation de Michael Keaton’s Vulture qui semble laisser entendre que le Sinister Six est définitivement en préparation, certains fans sont toujours inquiets que Spider-Man pourrait être retiré du MCU à tout moment si Sony décidait qu’il était mieux sans les autres Avengers.

Cliquer pour agrandir

Cependant, dans une récente interview, le coprésident de Disney, Alan Horn, et le chef de Sony, Tom Rothman, ont indiqué que les deux studios rivaux continueraient à travailler sur les films de Spider-Man pendant un certain temps, Horn admettant que les fans ont joué un rôle énorme dans re -négocier l’accord.

«La base de fans, qui est importante pour nous tous, semblait vraiment répondre à ce que Tom Holland et l’équipe de Spider-Man avaient fait auparavant. Et ils aiment ça. Ils aiment le fait que le MCU et Kevin Feige aient été impliqués. Et nous avons entendu des commentaires qui suggéraient que la jonction des forces était probablement une très bonne idée. »

Rothman est allé un peu plus loin que son homologue de la Mouse House, disant qu’il espérait que l’accord se poursuivrait encore un peu après qu’il se soit avéré être un énorme avantage pour toutes les parties impliquées.

“J’espere. Je pense que c’était un gagnant-gagnant classique. Je pense que c’était une victoire pour Sony. Je pense que c’était une victoire pour Disney. Je pense que c’était une victoire pour les fans et les cinéphiles. La seule chose que je dirais, c’est que les cycles de nouvelles et le rythme des négociations ne se chevauchent pas nécessairement… Je pense que nous y serions arrivés et que les nouvelles auraient devancé certaines choses. »

Sony a déjà abandonné deux Homme araignée franchises, et laisser le super-héros entre les mains du studio le plus populaire et le plus prospère de l’entreprise s’est avéré être une sage décision. Avec le personnage prêt à sauter entre les deux franchises maintenant, la relation de travail entre Sony et Marvel devrait générer des milliards de dollars de revenus et garder les fans heureux, ce qui n’est pas une mauvaise chose pour les deux côtés.