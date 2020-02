Sony et le producteur de “Stranger Things” adaptent le prochain roman d’horreur “Home Before Dark”

Publication prévue le 30 juin Riley SagerNouveau roman d’horreur Accueil avant l’obscurité a déjà été sélectionné pour une adaptation de long métrage, avec Sony à bord cette semaine.

Deadline rapporte que Sony Pictures a remporté les droits, avec 21 Laps de Shawn Levy prêts à produire.

Voici le synopsis complet du roman à venir d’Amazon…

Dans le dernier thriller du best-seller du New York Times, Riley Sager, une femme revient dans la maison rendue célèbre par les mémoires d’horreur les plus vendus de son père. L’endroit est-il vraiment hanté par les forces du mal, comme le prétend son père? Ou y a-t-il d’autres secrets terrestres – et dangereux – cachés dans ses murs?

Comment était-ce? Vivant dans cette maison.

Maggie Holt est habituée à de telles questions. Il y a vingt-cinq ans, elle et ses parents, Ewan et Jess, ont emménagé à Baneberry Hall, un domaine victorien décousu dans les bois du Vermont. Ils y ont passé trois semaines avant de fuir au milieu de la nuit, une épreuve qu’Ewan a racontée plus tard dans un livre de fiction intitulé House of Horrors. Son histoire d’événements fantomatiques et de rencontres avec des esprits malveillants est devenue un phénomène mondial, rivalisant avec The Amityville Horror en popularité et en scepticisme.

Aujourd’hui, Maggie est une restauratrice de vieilles maisons et trop jeune pour se souvenir des événements mentionnés dans le livre de son père. Mais elle n’en croit pas non plus un mot. Les fantômes, après tout, n’existent pas. Lorsque Maggie hérite de Baneberry Hall après la mort de son père, elle revient rénover l’endroit pour le préparer à la vente. Mais son retour est tout sauf chaleureux. Des gens du passé, chroniqués dans House of Horrors, se cachent dans l’ombre. Et les habitants ne sont pas ravis que leur petite ville soit devenue infâme grâce au père de Maggie. Encore plus troublant est Baneberry Hall lui-même – un endroit rempli de reliques d’une autre époque qui font allusion à une histoire d’actes sombres. Alors que Maggie vit des événements étranges tout droit sortis du livre de son père, elle commence à croire que ce qu’il a écrit était plus une réalité qu’une fiction.

Alternant entre le retour au pays mal à l’aise de Maggie et les chapitres du livre de son père, Home Before Dark est l’histoire d’une maison avec des secrets enfouis depuis longtemps et la quête d’une femme pour les découvrir – même si la vérité est beaucoup plus terrifiante que toute obsédante.