Sony fait un film Crossfire (non basé sur le jeu de société) – / Film

Bien que le jeu de société Crossfire ait été initialement publié au début des années 1970, les enfants des années 90 se souviendront sûrement de ses publicités ridicules, exagérées et incroyablement ringardes avec des enfants dans des vestes en cuir qui s’affrontent dans le jeu pendant que la foudre clignote et une chanson épique joué en arrière-plan.

Maintenant, Sony a décidé de faire un Feux croisés film, mais ce n’est pas un long métrage de science-fiction futuriste se déroulant dans un monde où la vie ou la mort est décidée par qui gagne le match. (Où est ce film, Hollywood?) Au lieu de cela, le prochain film Crossfire du studio est une adaptation du jeu vidéo méga-populaire, qui, il n’y a pas longtemps, était le jeu le plus joué au monde.

Variety rapporte que Sony Pictures fait équipe avec le développeur de jeux sud-coréen Smilegate sur l’adaptation du film. Neal H. Moritz, qui a produit de nombreux films Fast and Furious ainsi que 21 Jump Street, The Boys d’Amazon et des dizaines d’autres grands projets, est à bord en tant que producteur. Chuck Hogan, qui a écrit The Strain aux côtés de Guillermo del Toro, écrit le scénario, et il a déjà une expérience dans ce domaine, après avoir écrit 13 heures: Les soldats secrets de Benghazi pour le réalisateur Michael Bay.

Je n’avais jamais entendu parler de cette version de Crossfire auparavant, mais selon Wikipédia, il s’agit d’un «jeu de tir à la première personne gratuit qui présente deux sociétés de mercenaires nommées« Black List »et« Global Risk », qui se combattent dans un conflit mondial épique. Les joueurs jouent le rôle d’un mercenaire de la liste noire ou du risque mondial, rejoignant une équipe en ligne qui doit travailler ensemble pour réaliser des scénarios basés sur des objectifs. »Chaque équipe est composée de huit joueurs, indiquant que l’adaptation du film comportera un ensemble dans lequel plusieurs les acteurs pourraient avoir un impact durable… en supposant que le scénario se passe bien, bien sûr.

Lancé pour la première fois en 2007, le jeu a été initialement développé pour Windows avant d’être étendu à des plateformes supplémentaires. Crossfire compte 1 milliard d’utilisateurs dans plus de 80 pays à travers le monde, et il est devenu l’un des jeux vidéo les plus vendus jamais créés. En Chine, le jeu a été publié par Tencent Games, et la branche cinéma de cette société, Tencent Pictures, coproduira et cofinancera l’adaptation du film.

Moritz y travaille depuis des années; Smilegate a passé une année entière à réfléchir aux offres d’Hollywood avant de finalement décider de s’associer à la bannière Moritz’s Original Films en 2015, et le projet n’a plus eu de succès depuis. Mais il semble que Sony Pictures, qui n’a pas très bien résisté ces dernières années, souhaite enfin mettre l’adaptation en production – probablement pour profiter de l’attrait mondial du jeu. J’espère que cela fonctionnera pour eux, car ils ont besoin de quelques succès et je ne veux pas les voir engloutis par un plus grand conglomérat de divertissement de si tôt.

Une nouvelle version du jeu sort cette année, et vous pouvez voir la bande-annonce ci-dessous:

