Sony lance tôt Bloodshot sur les plateformes numériques

Dans un effort pour suivre les studios concurrents Disney, Universal et Warner Bros.et aider les fans à la recherche de divertissement tout en pratiquant l’auto-quarantaine, Sony a annoncé que Injecté de sang fera ses débuts sur les plateformes numériques le 24 mars, onze jours après sa sortie en salles. (Via le Hollywood Reporter)

CONNEXES: Birds of Prey et The Gentlemen reçoivent les premières versions de VOD!

La décision de sortir le film en début de VOD intervient quelques jours après la sortie de Disney Frozen II au début du service de streaming Disney +, Universal Pictures est sorti L’homme invisible et La chasse avec des plans pour libérer simultanément Trolls World Tour en salles, STX livre Les messieurs au début et numériquement et Warner Bros. Just Mercy et Oiseaux de proieFait ses débuts en ligne.

Le véhicule Vin Diesel est sorti en salles le 13 mars au milieu du week-end le plus bas du box-office depuis 1998 en raison de problèmes de coronavirus, n’apportant que 24,6 millions de dollars dans le monde avec un budget de production de 45 millions de dollars et recueillant des critiques mitigées à négatives de la part des critiques et du public. .

Créé par Kevin VanHook, Don Perlin et Bob Layton, Injecté de sang raconte l’histoire d’un ancien soldat, Ray Garrison, tué et ramené à la vie grâce à des améliorations technologiques grâce à Rising Spirit Technologies, remplissant son corps de milliards de nanobots. Cela lui permet d’être le soldat parfait en guérissant des blessures, en changeant de forme et même en interagissant avec la technologie. Ray, alias Bloodshot, souffre d’une perte de mémoire totale et a du mal à se reconnecter avec qui il était tout en apprenant quelle sorte d’arme il est devenu, avec l’aide d’un groupe d’autres combattants augmentés connus sous le nom de tronçonneuse.

Le casting étoilé comprend Vin Diesel (Rapide furieux séries, xXx série) dans le rôle-titre, Toby Kebbell (L’aube de la planète des singes), Sam Heughan (Outlander), Eiza Gonzalez (Baby Driver), Talulah Riley (Westworld), Johannes Haukur Johannesson (Jeu des trônes), Lamorne Morris (Nouvelle fille, Soirée jeu), Guy Pearce (Prométhée) et Alex Hernandez (Irréel).

Le long métrage est réalisé par Dave Wilson, qui a travaillé avec Dead Pool réalisateur Tim Miller au Blur Studios, réalisant des cinématiques pour les jeux vidéo, y compris Halo 2, Effet de masse 2 et Bioshock Infinite. L’écrivain nominé aux Oscars Eric Heisserer (Arrivée, La chose) a écrit le script du film, ainsi qu’une autre des fonctionnalités de Sony / Valiant, Présage.

CONNEXES: Bande-annonce de Bloodshot: Vin Diesel mène le premier film Valiant Comics!

Diesel sera réuni avec le producteur Neal Moritz, avec qui il a collaboré à la fois Le rapide et le furieux franchise et le premier xXx film. Les autres crédits de Moritz incluent 21 Jump Street et Je suis une légende, plus un autre film de super-héros avec Le frelon Vert.

Le film est actuellement en salles et devrait sortir sur les plateformes numériques le 24 mars!

ComingSoon.net recommande à tous les lecteurs de se conformer aux directives du CDC et de rester aussi isolés que possible pendant cette période d’urgence.