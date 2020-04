Sony offre gratuitement 5 gros jeux sur PlayStation 4 ce mois-ci

Vous êtes sans aucun doute coincé à l’intérieur avec peu de choses pendant la pandémie en cours, mais Sony vous a couvert avec une incroyable collection de jeux gratuits que vous pouvez télécharger dès maintenant.

Si vous êtes membre PlayStation Plus, vous avez probablement déjà accroché l’offre de ce mois-ci d’Uncharted 4: A Thief’s End et Dirt Rally 2.0, deux titres exceptionnels dans des genres très différents mais qui valent également l’investissement en temps.

Si vous êtes nouveau dans la série Uncharted, cependant, vous voudrez peut-être attendre pour jouer au quatrième jeu jusqu’à ce que vous ayez téléchargé les versions remasterisées des trois premiers. Et vous pouvez le faire dès maintenant grâce à l’initiative Play at Home de Sony. En plus de lancer un fonds de 10 millions de dollars pour aider les développeurs indépendants pendant la pandémie, Sony propose gratuitement Uncharted: The Nathan Drake Collection et le tube indépendant Journey pour aider à convaincre les joueurs de rester à l’intérieur et de profiter de leur temps avec leur PS4.

La collection Nathan Drake présente les trois jeux PS3 des chasseurs de trésors remasterisés dans de beaux détails pour la PS4. Il n’y a vraiment jamais eu de meilleur moment pour rattraper le retard sur l’une des franchises les plus populaires de PlayStation et se perdre dans ses aventures intrigantes et mondiales. Et lorsque vous êtes un peu surstimulé par l’action et l’aventure, vous pouvez toujours prendre une pause avec Journey, bien sûr, car c’est un jeu calme et relaxant avec une belle partition et des visuels magnifiques.

Enfin, le jeu de plateforme d’action diviseur, Knack 2, est également disponible gratuitement – mais uniquement sur la boutique PSN allemande. Si vous cherchez un jeu amusant et familial, vous pourriez faire pire que cette suite, et tout ce que vous avez à faire pour y accéder est de créer un compte PSN allemand et de télécharger le jeu sur votre système. Tant que vous laissez le compte allemand sur votre console, vous pouvez à tout moment jouer au jeu sur votre compte personnel.

Avec tout ce qui est actuellement disponible en téléchargement, Sony vous a donné encore plus de raisons de ne pas vous promener en ville en ce moment. Alors qu’est-ce que tu attends? Restez à l’intérieur et profitez de ces excellents jeux – entièrement gratuits!