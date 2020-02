Sony Pictures Television développe la série Doc Savage

Bien que le plan initial d’un Doc Savage l’adaptation devait à l’origine voir Dwayne Johnson (Hobbs & Shaw) dans le rôle principal et Shane Black (The Nice Guys) dirige le projet, les plans sont au point mort depuis quatre ans et maintenant Sony Pictures Television a commencé le développement d’une itération sur petit écran du héros du magazine pulp, selon Deadline.

La branche petit écran de Sony s’associe à Original Film et Condé Nest Entertainment de Neal H. Mortiz pour développer une série de scripts basée sur la franchise de pulp fiction Street & Smith dans le cadre d’un accord de trois ans entre Original Film et Sony Pictures TV. La série racontera ses aventures, notamment des dinosaures déchaînés, des sociétés secrètes, des gadgets et des armes incroyables, des pièges mortels, des évasions rapides et des complots pour gouverner la Terre.

Tout en essayant de faire décoller la fonctionnalité, Moritz a commencé à envisager une adaptation sur petit écran. Il se sentait comme, avec des centaines de personnages et une myriade d’histoires en vedette dans les livres, le Doc Savage IP serait mieux servi comme une série télévisée où il y a plus de temps pour explorer les personnages. Original Film a fait ses preuves en adaptant des bandes dessinées / romans graphiques à la télévision avec Les garçons, Prédicateur, et Content!

L’éditeur de pâtes Henry W. Ralston et l’éditeur John L. Nanovic ont créé Doc Savage en 1933 avec une série de 181 histoires individuelles, rééditées plus tard sous forme de livres de poche. Formé dès la naissance par son père scientifique pour avoir des capacités surhumaines, Savage est un médecin, chirurgien, scientifique, aventurier, inventeur, explorateur, chercheur et musicien avec une force incroyable, une endurance, une mémoire photographique, une maîtrise des arts martiaux ainsi qu’un maître de déguisement. Un film très décrié Doc Savage: l’homme de bronze a été publié par Warner Bros. en 1975, produit par George Pal et avec Ron Ely.

Black devait diriger Doc Savage pour Sony Pictures à partir d’un script qu’il avait co-écrit avec Anthony Bagarozzi et Charles Mondry. Neal H.Moritz allait produire le projet avec Ori Marmur via sa bannière Original Film aux côtés de Johnson et Hiram Garcia via leurs Seven Bucks Productions, mais Johnson a révélé dans une interview en janvier 2018 que des problèmes liés aux affaires entravaient la production, entraînant son annulation .