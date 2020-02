Sony pourrait battre le MCU pour une franchise Spider-Woman

Avec la sortie récente de la bande-annonce de Morbius – mettant en vedette Vulture de Michael Keaton, ainsi qu’une allusion à Spider-Man via l’image du web slinger avec le mot «meurtrier» peint par pulvérisation dessus – il est clair que le Sony Spider-Verse existera aux côtés du MCU.

La relation entre les deux univers sera probablement tangentielle, car les fans ne devraient pas s’attendre à ce que les mondes se heurtent narrativement, au-delà de la référence et de certains personnages partagés. Il est peu probable que le Sony Spider-Verse sculpte la grande image du MCU, mais tout reste possible.

Avengers de Marvel Studios: Projection sur Infinity War | Paras Griffin / . pour Avengers: Infinity War

Avec le Sony Spider-Verse et le MCU créant tous deux des histoires basées sur Spider-Man et les personnages associés, les deux mondes pourraient entrer en conflit, et si les deux univers se précipitent vers une franchise Spider-Woman, qui émergera triomphalement? Est-ce que deux sagas de Spider-Woman fonctionneraient, ou les studios rivaliseront-ils – revenant à la table de négociation – pour le personnage bien-aimé?

Sony prévoit une saga Spider-Woman basée sur Jessica Drew

Selon We Got This Covered, Sony prévoit un film Spider-Woman avec une “tournure intéressante”. Le WGTC, s’appuyant sur les mêmes sources qui savaient que Tom Holland était en pourparlers pour Venom 2 et qu’un remake de Bambi en direct était en préparation, a rapporté que le compte Jessica Drew de Spider-Woman était sur le radar de Sony.

Jessica Drew, dans les bandes dessinées, est née avec des pouvoirs après que sa mère a été frappée par le rayonnement d’une araignée alors qu’elle était enceinte. Drew peut produire des chocs électriques puissants de ses mains, est complètement résistante au poison et aux radiations, et peut libérer des phéromones qui altèrent l’esprit, ce qui rend sa Spider-Woman très différente des autres web-slingers quand on considère ses compétences.

Si Sony met rapidement ce personnage à l’écran, le MCU devra-t-il laisser ses rêves de Spider-Woman disparaître? Le MCU sera-t-il contraint d’amener Drew dans son paysage, en maillant davantage les deux univers? Ou, le MCU envisagera-t-il de libérer la supposée Spider-Gwen, ou la possible MJ Spider-Woman, avant que Drew ne choque les fans (jeu de mots) à travers le monde.

Le MCU cherche peut-être à sortir un film Spider-Gwen et semble également préparer Michelle Jones pour Spider-Woman

Maintenant que le multivers existe, les possibilités concernant les personnages et les récits restent infinies. Tous les signes suggèrent que le MCU a deux plans en ce qui concerne les futurs web-slingers, mais il est probable qu’un seul se concrétisera. En bref, une femme Spider-Woman prendra probablement la place de Peter Parker après avoir partagé l’écran avec Spidey de Tom Holland.

Selon l’initié de Marvel, Mikey Sutton, le MCU cherche à introduire Spider-Gwen dans le MCU, car elle est un personnage préféré des fans dont elle est aimée à travers de multiples données démographiques. Sutton poursuit en expliquant que le personnage deviendrait une grande présence dans le paysage, unissant probablement ses forces à d’autres héros et Avengers en cours de route. Cependant, le MCU semble également préparer Michelle Jones de Zendaya pour le rôle également.

La rumeur veut que l’original Mary Jane arrivera au MCU, ce qui pourrait conduire à la séparation de Michelle Jones et Parker … et Michelle Jones réalisant son potentiel pour la vie de super-héros. Jones a déjà les sens Spidey nécessaires. Elle a déduit l’identité de Parker en assistant à son absence en temps de crise, et elle a compris la fraude de Mysterio. Elle a également l’esprit rapide et l’humour sec nécessaires pour exceller dans l’espace MCU. Alors, ce sera MJ ou Gwen, ou ni l’un ni l’autre? Le MCU ira-t-il de l’avant avec Spider-Woman si Sony sort le premier film Jessica Drew? Comment les studios négocieront-ils la femelle Spidey?