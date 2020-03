Sony pousse «Morbius» et «Ghostbusters: Afterlife» de Jared Leto jusqu’en 2021

Le coronavirus continue d’affecter Hollywood d’une manière que personne n’a vu venir, comme Morbius et Ghostbusters: Afterlife de Jared Leto ont tous deux été déplacés par Sony jusqu’en 2021.

Le coronavirus a affecté Hollywood d’une manière que l’industrie n’a jamais connue. De nombreux films ont été repoussés et les productions ont été suspendues à la suite de l’épidémie qui pourrait bien être la pire que nous ayons vue de notre vivant. Désormais, Sony recule les dates de sortie de plusieurs de ses films, dont Morbius et Ghostbusters: Afterlife de Jared Leto.

Le premier de ces deux films dont la sortie est prévue était Ghostbusters: Afterlife qui devait sortir le 10 juillet 2020. Le film devrait maintenant sortir le 5 mars 2021. Le Morbius de Jared Leto devait initialement sortir trois semaines plus tard le 31 juillet 2020. Sony a maintenant repoussé sa date de sortie à celle du 19 mars 2021, seulement deux semaines après la sortie de Ghostbusters: Afterlife.

Que pensez-vous tous de cette annonce? Êtes-vous heureux de voir que Sony repousse les dates de sortie de Morbius et Ghostbusters: Afterlife? Nous avons hâte de les voir plus tard cet été? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Morbius:

L’un des personnages les plus convaincants et les plus conflictuels de Marvel arrive sur grand écran alors que le lauréat d’un Oscar Jared Leto se transforme en l’anti-héros énigmatique, Michael Morbius. Dangereusement malade avec un trouble sanguin rare et déterminé à sauver d’autres personnes qui subissent le même sort, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Ce qui semble à première vue être un succès radical se révèle bientôt être un remède potentiellement pire que la maladie.

Réalisé Daniel Espinosa à partir d’un scénario écrit par Matt Sazama et Burk Sharpless, Morbius met en vedette Jared Leto en tant qu’anti-héros principal, Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris et Tyrese Gibson. Avi Arad et Matt Tolmach produisent le projet avec Lucas Foster tandis que Palak Patel supervisera pour Sony.

Morbius est maintenant programmé pour être libéré le 29 mars 2021.

