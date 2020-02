Sony présente le nouveau site officiel de sa PlayStation 5

La nouvelle console PlayStation 5 se rapproche. Sony a officialisé le lancement de la PS5 en octobre, dévoilant certaines fonctionnalités de la console, pour faire connaître plus tard le nouveau logo. Mais pour l’instant, la société a présenté le site officiel de la PS5, et bien qu’elle n’offre toujours pas plus de détails à ce sujet, elle a déjà un abonnement à la newsletter avec la promesse que bientôt nous recevrons plus d’informations et de nouvelles annonces tels que le prix et la date de sortie de la console de jeu vidéo.

“Nous avons commencé à partager certaines des fonctionnalités incroyables que vous pouvez attendre de PlayStation 5, mais nous ne sommes pas prêts à présenter pleinement la prochaine génération de PlayStation”, dit le site. “Inscrivez-vous ci-dessous pour être parmi les premiers à Recevez des mises à jour au fur et à mesure que nous les annonçons, notamment des informations sur la date de sortie de la PS5, le prix de la PS5 et la prochaine liste des jeux de lancement de la PS5.

Le lieu et le jour où Sony présentera enfin la PS5 sont encore inconnus, bien que l’on puisse exclure que cela se produise lors du prochain E3 2020. Pour la deuxième année consécutive, la société a décidé de disparaître de l’un des événements de jeux vidéo les plus attendus. «Nous avons un grand respect pour l’ESA en tant qu’organisation, mais pas nous pensons que la vision de l’E3 2020 est la voie la plus correcte pour ce sur quoi nous nous concentrons cette année »expliquèrent-ils.

Sony n’a pas non plus fixé de prix pour sa nouvelle console, mais elle devrait avoir un disque SSD, qui est rétrocompatible et que le nouveau DualShock comprend des déclencheurs adaptatifs qui permettront théoriquement aux joueurs d’avoir une expérience plus immersive.

