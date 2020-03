Sony promet que la date de sortie de la PS5 ne sera pas retardée par le coronavirus – .

La PlayStation 5 de Sony devrait être lancée à un moment donné au cours de la saison des vacances 2020.

La pandémie de coronavirus avait inquiété certaines personnes quant au retard de la PS5, mais Sony a déclaré qu’elle ne voyait aucun impact sur le lancement de la PS5 par le virus.

Aucune industrie n’a été épargnée par la nouvelle pandémie de coronavirus, y compris l’industrie du jeu vidéo. Certains studios ont déjà annoncé que des copies physiques de leurs prochains jeux pourraient ne pas être disponibles le jour du lancement, tandis que d’autres ont averti que leurs jeux pourraient être retardés. Il n’est donc pas surprenant que de nombreux joueurs se demandent si Sony et Microsoft seront forcés de retarder leurs nouvelles consoles.

Plus tôt cette semaine, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a révélé que la chaîne d’approvisionnement du matériel à venir de l’entreprise, y compris la Xbox Series X, était «de retour sur les rails» alors que la Chine et d’autres pays asiatiques ont commencé à reprendre le contrôle de l’épidémie. La semaine dernière, nous avons appris d’une source assez tangentielle que la PlayStation 5 était toujours sur la bonne voie pour son lancement pour les vacances 2020, mais maintenant, ce sentiment a été confirmé par Sony lui-même.

Dans un rapport Bloomberg sur les prévisions financières changeantes de Sony en raison du coronavirus, une porte-parole de Sony a déclaré que la société «ne voit aucun impact notable sur le lancement de sa console de jeu de prochaine génération, PlayStation 5, prévu à la fin de cette année.” Comme pour la Xbox Series X, cela pourrait changer en fonction de la façon dont la chaîne d’approvisionnement est affectée par la pandémie, mais Sony est confiant que la PS5 sortira à temps.

Dans des nouvelles connexes, IGN rapporte que le PDG de GameStop, George Sherman, a déclaré lors d’une conférence téléphonique cette semaine qu’il n’y avait “aucune indication d’un quelconque impact sur le lancement ou la date de livraison du produit” de la PS5 ou de la Xbox Series X. Sherman a ajouté que l’impact sur son l’inventaire «a été minime», mais que GameStop continuera de surveiller la situation.

Lorsque des régions de Chine ont été verrouillées plus tôt cette année en raison de l’épidémie virale, il semblait inévitable que des produits tels que la Xbox Series X, la PlayStation 5 et l’iPhone 12 soient retardés, ou du moins en pénurie s’ils se lancaient sur temps. Mais comme les pays du monde entier ont réagi de manière agressive à COVID-19, les perspectives ont changé de façon assez spectaculaire. Si tout se passe en conséquence, même si nous sommes tous encore enfermés dans nos maisons d’ici octobre, novembre ou même décembre, au moins nous aurons de nouvelles consoles de jeux vidéo avec lesquelles jouer.

Maintenant que nous savons que la PS5 est toujours sur la bonne voie pour arriver en cette période des fêtes, nous pouvons revenir à attendre avec impatience une révélation complète de la console. Sony a réorienté sa conférence Game Developers Conference pour une vidéo de plongée profonde la semaine dernière, et bien que nous ayons beaucoup appris sur l’architecture et les spécifications de la PS5, nous ne savons toujours pas à quoi cela ressemble et nous ne l’avons toujours pas vu en action . Microsoft a adopté une approche différente avec la Xbox Series X.

