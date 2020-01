Sony répond aux rumeurs du camée de Spider-Man dans Venom 2

Cette année, Venom 2 arrivera sur grand écran et de nombreux fans sont impatients de voir Eddie Brock face à Cletus Kasady, le redoutable Carnage et, comme prévu, les rumeurs sont à l’ordre du jour. Tel est le cas qui indique que nous pourrions voir un camée Spider-Man dans la prochaine bande symbiote.

Bien que la relation entre Marvel et Sony ait été un peu tendue, certaines rumeurs indiquent que Tom Holland est en négociations pour apparaître dans Venom 2, donc Discussing Film a été chargé de contacter Sony pour clarifier toute cette affaire. .

Dans un tweet publié par Jacob (@CinematicBanter), un journaliste de Discussing Film, il explique:

“Juste une petite mise à jour concernant les nouvelles de Tom Holland / Spider-Venom 2. Avant les vacances, j’ai demandé aux représentants de Sony s’ils avaient un commentaire sur l’histoire, je viens de recevoir aujourd’hui une réponse qu’ils n’ont pas Aucun commentaire pour l’instant. “

Et accompagné d’un deuxième tweet qui dit: “Faites ce que vous voulez, mais d’après mon expérience, cela signifie généralement que l’histoire, telle qu’elle est, est probablement vraie.”

Bien que cela puisse sembler être une excellente lecture de rien, il y a une logique solide derrière ce qui est dit ci-dessus. La pratique traditionnelle des studios de cinéma consiste à briser les rumeurs sur Internet qui sont totalement infondées et qu’il n’y a aucun espoir qu’elles soient vraies, alors que les questions les plus délicates ou les plus fluides sont traitées comme «sans commentaires». Bien sûr, cela ne signifie pas que Sony garde un secret sur le camée de Holland; cela signifie simplement que les rumeurs selon lesquelles Spider-Man apparaît dans Venom 2 maintenant ils ont plus de validité.

Venom 2 sortira en salles 2 octobre 2020.

