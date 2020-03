Sony repousse ‘Uncharted’ de Tom Holland à l’automne 2021

Sony a repoussé la date de sortie du prochain film Uncharted de Tom Holland à l’automne 2021.

Le prochain film Uncharted de Tom Holland semble être une production maudite. Le film a vu des équipes créatives aller et venir et des réalisateurs quitter le film pendant la phase de pré-production. Il semblait que le film était enfin sur le point de démarrer lorsque le réalisateur de Venom Reuben Fletcher est monté à bord pour diriger, mais le film fait face à un dernier obstacle dans le coronavirus.

Plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé que le film Uncharted de Tom Holland suspendrait sa production en raison de préoccupations concernant le coronavirus. Ce qui l’a rendu d’autant plus ironique et quelque peu tragique, c’est que l’ancien réalisateur Travis Knight a en fait laissé le film sur le calendrier précipité du film. Maintenant, le film a été entièrement repoussé.

Plus tôt dans la journée, plusieurs projets Sony ont repoussé leurs dates de sortie, notamment le spin-off Spider-Man Morbius et Ghostbusters: Afterlife. Maintenant, le film Uncharted de Tom Holland a rejoint ses rangs et a été repoussé de plusieurs mois. Le film devait initialement sortir le 5 mars 2021, mais a été repoussé au 8 octobre 2021. On ignore actuellement comment cela pourrait affecter le prochain film de Spider-Man de Tom Holland.

Que pensez-vous tous de cette nouvelle? Êtes-vous content d’apprendre que Sony repousse la date de sortie de ses films? Cela donnera-t-il aux personnes derrière Uncharted le temps de développer correctement le film? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Basé sur la série de jeux vidéo PlayStation du même nom, le film racontera la première rencontre entre Nathan Drake de Tom Holland et le chercheur de fortune et homme d’affaires Victor Sullivan. Le film aurait été influencé par une séquence dans Uncharted 3: Drake’s Deception.

Réalisé par Venom Helmer Reuben Fletcher à partir d’un scénario écrit par Art Marcum & Matt Holloway et Rafe Judkins, Uncharted est produit par Sony PlayStation Productions, avec Asad Qizilbash et Carter Swan produisant aux côtés de Charles Roven, Avi Arad, Alex Gartner et Ari Arad.

Uncharted sortira en salles le 5 mars 2021.

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!