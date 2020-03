Sony retarde les Ghostbusters: Afterlife, Morbius et 3 autres films

Sony retarde Ghostbusters: Afterlife, Morbius et 3 autres films

Un autre studio mord la poussière proverbiale de coronavirus alors que Sony a annoncé qu’il retarderait la sortie de cinq films majeurs, dont le très attendu Ghostbusters: Afterlife, le deuxième opus de l’univers Sony Marvel Morbius, le Peter Rabbit suite et le long retard Inexploré, selon Variety.

CONNEXES: Finn Wolfhard: Ghostbusters Afterlife sera une «approche vraiment fidèle de la série»

En plus des principaux piquets de tente, qui avaient tous fixé des dates de sortie, Sony a retardé les débuts théâtraux du drame de la Seconde Guerre mondiale Levrette, écrit et interprété par Tom Hanks (Une belle journée dans le quartier), le véhicule de Kevin Hart Paternité et un futur projet Marvel actuellement inconnu.

La liste complète des changements d’horaire comprend:

Levrette – À déterminer (à partir du 6/12/2020)

Paternité – 23/10/2020 (à partir du 15/01/2021)

Peter Rabbit 2: The Runaway – 15/01/2021 (à partir du 08/07/2020)

Ghostbusters: Afterlife – 03/05/2021 (à partir du 07/10/2020)

Morbius – 19/03/2021 (à partir du 31/07/2020)

Inexploré – 08/10/2021 (à partir du 03/05/2021)

Projet Sony Marvel sans titre – À déterminer (à partir du 10/08/2021)

La liste des films rejoint une liste croissante de projets souffrant de retards dus à la pandémie mondiale, qu’il s’agisse de films en cours de production tels que Le Batman ou The Matrix 4 ou des films qui étaient très près de leurs débuts en salles, y compris Un endroit calme Partie II et Les nouveaux mutants.

CONNEXES: Cast Ghostbusters original tourné après des scènes sur une semaine

Ghostbusters: Afterlife se concentrera sur une nouvelle famille avec la mère célibataire Callie (Carrie Coon) et ses deux enfants, Trevor et Phoebe (Finn Wolfhard & Mckenna Grace) qui emménageront dans une ferme abattue à Oklahoma pour découvrir qu’il y a quelque chose d’étrange dans le quartier. Des tremblements de terre inexpliqués secouent la ville. Il y a une ancienne mine à proximité qui porte le nom d’Ivo Shandor, qui a construit le gratte-ciel de Manhattan dans le film de 1984 qui a canalisé les forces du mal. Paul Rudd est un enseignant local qui documente les phénomènes inexpliqués, se lie d’amitié avec Callie et ses enfants et aide à faire le lien entre l’étrangeté actuelle et les événements de trois décennies auparavant.

Mckenna Grace, 12 ans (Captain Marvel, Annabelle rentre à la maison) étoiles dans Ghostbusters: Afterlife, avec Carrie Coon (Les restes) jouant sa mère et Finn Wolfhard (Choses étranges, IL) comme son frère. Paul Rudd (Avengers: Fin de partie) jouera un professeur dans le film, tandis qu’Oliver Cooper et Bokeem Woodbine seront également en vedette. Les stars originales Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver et Annie Potts reprendront leurs personnages.

Jason Reitman (Juno, Jeune adulte, Tully) a réalisé le nouveau film, succédant à son père Ivan Reitman qui a dirigé les deux premiers et produira. Reitman, qui a fait une apparition en 1989 Ghostbusters 2, co-écrit le scénario avec Gil Kenan (La maison du monstre, Esprit frappeur), qui n’est pas étranger aux histoires de fantômes.

ComingSoon.net recommande à tous les lecteurs de se conformer aux directives du CDC et de rester aussi isolés que possible pendant cette période d’urgence.