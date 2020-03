Sony retarde plusieurs films dont le Morbius de Marvel

Le gouvernement britannique affirmant que la vie pourrait ne pas revenir à la normale avant 6 mois et les États-Unis repoussant ses conseils jusqu’à la fin avril, Sony a annoncé qu’il repoussait les dates de sortie de bon nombre de ses prochains films, y compris Morbius de Marvel.

Il a déplacé presque tous ses films hors de 2020, les repoussant en 2021. En repoussant ces titres, cela leur donnera le temps de faire leurs films, qui auraient été diffusés tout au long de 2021 et au-delà.

Voir le calendrier complet des changements de date de sortie ci-dessous.

«Greyhound» (Columbia Pictures) – À déterminer (à partir du 6/12/2020)

“Paternité” (Columbia Pictures) – 23/10/2020 (à partir du 15/01/2021)

“Peter Rabbit 2: The Runaway” (Columbia Pictures) – 15/01/2021 (à partir du 08/07/2020)

“Ghostbusters: Afterlife” (Columbia Pictures) – 03/05/2021 (du 07/10/2020)

“Sony / Marvel Morbius” (Columbia Pictures) – 19/03/2021 (à partir du 31/07/2020)

“Uncharted” (Columbia Pictures) – 08/10/2021 (à partir du 03/05/2021)

Sans titre Sony Marvel (Columbia Pictures) – À déterminer (à partir du 10/08/2021)

Actuellement, Disney + n’a aucun des films Marvel comme Spider-Man: Homecoming, mais l’accord actuel de Sony avec Starz devrait prendre fin en 2021, ce qui permettrait à Disney de négocier l’accès aux émissions Marvel pour Hulu ou Disney +. Des films comme Morbius étant désormais connectés aux événements de l’univers cinématographique Marvel, comme Vulture apparaissant dans le nouveau film. Il est plus logique pour les entreprises de conclure un accord, mais malheureusement, nous allons tous devoir attendre un peu plus longtemps.

Universal a récemment repoussé le prochain épisode de Fast and Furious, mais publie son film Trolls: World Tour numériquement plutôt que de le retenir.

Disney a retardé Mulan, Antlers, New Mutants et Black Widow, mais n’a pas encore annoncé de nouvelles dates, avec des films ultérieurs tels que Artemis Fowl, Soul et Jungle Cruise également susceptibles d’être retardés. On s’attend à ce qu’ils suivent également le mouvement en réorganisant l’intégralité de son calendrier de sortie, plutôt que de les déposer sur les plates-formes numériques et Disney +.

Que pensez-vous de tous ces changements programmés?

Source – Variété

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

