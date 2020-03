Sony suspend la production de “Uncharted” de Tom Holland au milieu d’un coronavirus

Sony a suspendu la production du prochain film Uncharted de Tom Holland en raison de préoccupations concernant le coronavirus.

Les problèmes continuent de tourmenter le prochain film Uncharted de Tom Holland. Depuis que Sony a annoncé le projet pour la première fois, plusieurs directeurs ont été affectés et ont quitté le projet pendant son cycle de préproduction. Ce n’est que récemment que le studio a annoncé que le réalisateur de Venom, Rube Fletcher, dirigerait le projet plusieurs semaines avant le début de la production. Mais maintenant, le projet a été touché par le même problème qui affecte tant d’autres films.

Selon un rapport de Deadline, Sony a suspendu la production d’Uncharted alors que le coronavirus continue de se propager. Ce qui rend ce cas particulier si ironique, c’est que Sony était tellement déterminé à faire le film Uncharted de Tom Holland avant de tourner son prochain film Spider-Man qu’il a coûté au film son ancien réalisateur, Travis Knight. Maintenant, la production est suspendue pour six semaines, ce qui devrait donner suffisamment de temps à l’épidémie pour s’atténuer.

Que pensez-vous tous de ce nouveau développement? Êtes-vous surpris que Sony ait pris autant de temps pour suspendre la production d’Uncharted? Doivent-ils suspendre plus de films à cause du coronavirus? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Basé sur la série de jeux vidéo PlayStation du même nom, le film racontera la première rencontre entre Nathan Drake de Tom Holland et le chercheur de fortune et homme d’affaires Victor Sullivan. Le film aurait été influencé par une séquence dans Uncharted 3: Drake’s Deception.

Réalisé par Venom Helmer Reuben Fletcher à partir d’un scénario écrit par Art Marcum & Matt Holloway et Rafe Judkins, Uncharted est produit par Sony PlayStation Productions, Asad Qizilbash et Carter Swan produisant aux côtés de Charles Roven, Avi Arad, Alex Gartner et Ari Arad.

Uncharted sortira en salles le 5 mars 2021.

Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur le coronavirus et comment il affecte les films à venir.

Source: date limite

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!