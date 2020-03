Sony vient de retarder tous ses plus grands films de l’année jusqu’en 2021 – .

Sony a annoncé lundi que plusieurs de ses plus grands films qui devaient sortir cette année avaient été retardés.

Morbius, Ghostbusters: Afterlife, Peter Rabbit 2 et Uncharted ont tous déménagé en 2021 en raison d’un coronavirus.

Un film sans titre de Sony et Marvel a également été retardé indéfiniment.

L’une des conséquences les plus intéressantes de la nouvelle pandémie de coronavirus a été la disparition temporaire du cinéma. Jusqu’à ce que les États-Unis maîtrisent l’épidémie de COVID-19, le dernier endroit où l’on veut se trouver est dans une petite pièce entourée de dizaines de personnes pendant deux heures ou plus. Par conséquent, il est peu probable que les théâtres soient de nouveau ouverts au public de si tôt, et les studios de cinéma ont donc dû s’adapter.

L’équilibre que ces studios doivent trouver est difficile, car certains films sont mieux adaptés à la sortie numérique que d’autres. Alors que le nouveau film de Pixar Onward aurait probablement bien fonctionné au box-office, il ne devait pas battre de records et Disney avait déjà passé des mois à le commercialiser, donc le publier tôt avait du sens. Mais on ne peut pas en dire autant des superproductions de 2020 de Sony, dont beaucoup ont été retardées cette semaine.

Lundi, Sony a annoncé qu’il retarderait plusieurs de ses sorties à grande diffusion en 2021, notamment Morbius, Ghostbusters: Afterlife et Uncharted. En fait, parmi les films dont la date de sortie a été décalée cette semaine, le prochain drame familial Fatherhood de Kevin Hart est le seul qui devrait sortir en salles cette année, après avoir sauté du 15 janvier 2021 au 23 octobre 2020. Tous les autres films sont soit à venir l’année prochaine ou à déterminer:

Levrette – À déterminer (à partir du 6/12/2020)

Paternité – 23/10/2020 (à partir du 15/01/2021)

Peter Rabbit 2: The Runaway – 15/01/2021 (à partir du 08/07/2020)

Ghostbusters: Afterlife – 03/05/2021 (à partir du 07/10/2020)

Morbius – 19/03/2021 (à partir du 31/07/2020)

Inexploré – 08/10/2021 (à partir du 03/05/2021)

Sans titre Sony / Marvel – À déterminer (à partir du 10/08/2021)

La suite de Spider-Man: loin de chez soi, dont le lancement est prévu le 16 juillet 2021, n’a pas encore été affectée, mais Morbius (qui fera partie de l’univers cinématographique Marvel) a été repoussé de juillet à mars 2021. et un projet Sony / Marvel sans titre n’a désormais plus de date de sortie. Pendant ce temps, Warner Bros.a reporté Wonder Woman 1984 au 14 août pour tenter de sortir le film en salles dès la fin de cette crise.

L’une des tendances émergentes est que les studios ne souhaitent pas déverser leurs propriétés les plus précieuses sur des plateformes numériques ou des services de streaming s’ils peuvent l’aider. Wonder Woman a fait plus de 800 millions de dollars au box-office, et il n’y a aucun moyen que sa suite soit proche de faire correspondre ces chiffres avec une sortie numérique. De même, la séquence de trois films consécutifs d’un milliard de dollars de Marvel prendrait certainement fin si Black Widow faisait ses débuts en ligne.

Si cette pandémie se prolonge aussi longtemps que certaines projections le suggèrent, il est tout à fait possible que les cinémas resteront fermés pour le reste de l’année ou ne rouvriront que dans une capacité limitée alors que nous commençons à sortir de l’autre côté de cela dans un quelques mois. Quoi qu’il en soit, 2021 va être une année fascinante pour l’industrie cinématographique.

