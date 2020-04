Sony vous donne Uncharted pour que vous ne quittiez pas votre maison pendant la quarantaine

L’une des meilleures façons de vous distraire à la maison pendant cette pandémie de Covid-19 est de jouer à des jeux vidéo, en particulier ces colossaux AAA qui vous prennent une bonne douzaine d’heures à compléter. Mais c’est mieux quand vous pouvez les congeler sans payer un seul peso. Conscient de la situation, Sony a créé une campagne qui offrira des jeux gratuits aux utilisateurs de PlayStation 4, et les premiers titres qui l’ont rejoint sont Uncharted: The Nathan Drake Collection, une compilation remasterisée de la trilogie Uncharted pour PS3, et Journey, l’un des jeux indépendants les plus influents et uniques de la dernière décennie..

La campagne Play at Home de Sony Interactive Entertainment est une initiative permettant aux joueurs du monde entier de profiter gratuitement des meilleurs jeux de la plateforme. Uncharted: The Nathan Drake Collection and Journey sera disponible en téléchargement depuis votre PS4 même si vous n’avez pas d’abonnement PlayStation Plus. Uncharted Collection comprend les trois jeux:

Uncharted: Drake’s Fortune (2007)

Uncharted: Among Thieves (2009)

Uncharted: Drake’s Deception (2011)

Vous pouvez télécharger ces titres du 15 avril au 05 mai 2020 de votre système PS4, et la meilleure chose est que une fois que vous les avez téléchargés ou ajoutés à votre bibliothèque, ils y resteront pour toujours. C’est vrai, vous pouvez conserver votre copie numérique sans payer un sou.

En plus de Uncharted: The Nathan Drake Collection, vous pouvez télécharger Uncharted 4: A Thief’s End gratuitement si vous avez un abonnement PlayStation Plus.

Aussi Sony Interactive Entertainment levé un fonds de 10 millions de dollars Ils seront utilisés pour soutenir les studios de développement indépendants, qui ont été parmi les plus touchés de l’industrie du jeu vidéo pendant cette pandémie de coronavirus. Les détails sur la façon de participer à cette proposition n’ont pas été révélés, mais vous pouvez les consulter sur le blog officiel PlayStation.

